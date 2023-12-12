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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Унион - Реал
Унион - Реал: обзор матча 12 декабря 2023
Унион
12.12.2023, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа C, 6 тур
2 : 3
Завершен
Реал
45+1'
К. Фолланд
85'
А. Крал
61'
Хоселу
72'
Хоселу
89'
Д. Себальос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Реал
90'
Замена
Н. Пас
️️️️
Д. Себальос
89'
ГОЛ! 2:3!
Д. Себальос
Пас отдал
Д. Беллингем
ГОЛ! 2:2!
А. Крал
85'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
К. Фолланд
82'
Замена
К. Триммель
️️️️
Й. Юранович
82'
80'
Замена
Б. Диас
️️️️
Родриго
Желтая карточка
Э. Лайдуни
76'
Замена
Э. Лайдуни
️️️️
Р. Госенс
75'
Замена
Ш. Бекер
️️️️
П. Эккель
75'
Замена
А. Крал
️️️️
Р. Хедира
75'
72'
ГОЛ! 1:2!
Хоселу
Пас отдал
Ф. Гарсия
71'
Замена
А. Рюдигер
️️️️
Д. Алаба
61'
ГОЛ! 1:1!
Хоселу
Пас отдал
Родриго
55'
Желтая карточка
Д. Алаба
46'
Замена
Т. Кроос
️️️️
Ф. Вальверде
ГОЛ! 1:0!
К. Фолланд
45'
+1
45'
Пенальти не реализован!
Л. Модрич
35'
Желтая карточка
Д. Беллингем
Желтая карточка
Р. Хедира
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
8
Рани Хедира
(К)
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Реал
13
Кепа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
6
Начо
(К)
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Лукас Васкес
ПЗ
8
Федерико Вальверде
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
11
Родриго
АП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Унион
30
Янник Стайн
ВР
1
Александер Шволов
ВР
28
Кристофер Триммель
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
29
Лауренц Дель
АП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
30
Лукас Каньисарес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
23
Марио Мартин
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
21
Браим Диас
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
3-3-1-2
1
Реннов
6
Эккель
31
Кнохе
2
Лейте
8
Госенс
8
Хедира
18
Юранович
19
Хаберер
91
Беренс
31
Фолланд
4-1-3-1-1
13
Кепа
17
Васкес
6
Начо
5
Алаба
11
Гарсия
8
Вальверде
14
Модрич
25
Себальос
5
Беллингем
11
Родриго
13
Хоселу
18
Юранович
28
Триммель
28
Триммель
18
Юранович
8
Хедира
33
Крал
33
Крал
8
Хедира
8
Госенс
93
Лайдуни
93
Лайдуни
8
Госенс
31
Фолланд
11
Ааронсон
11
Ааронсон
31
Фолланд
6
Эккель
23
Бекер
23
Бекер
6
Эккель
5
Алаба
22
Рюдигер
22
Рюдигер
5
Алаба
8
Вальверде
8
Кроос
8
Кроос
8
Вальверде
25
Себальос
10
Пас
10
Пас
25
Себальос
11
Родриго
21
Диас
21
Диас
11
Родриго
Остались в запасе
Унион
Реал
30
Янник Стайн
ВР
1
Александер Шволов
ВР
29
Лауренц Дель
АП
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
13
Андрей Лунин
ВР
30
Лукас Каньисарес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
23
Марио Мартин
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
30
Янник Стайн
ВР
1
Александер Шволов
ВР
29
Лауренц Дель
АП
27
Давид Фофана
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
30
Лукас Каньисарес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
23
Марио Мартин
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Унион - Реал
2
2
Всего ударов по воротам
4
11
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
22
78
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
4
Нарушения
5
1
Количество передач
134
483
Сейвы
2
2
Точность передач %
77
94
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
0
5
xG (ожидаемые голы)
0.74
1.43
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Раде Обренович
(Любляна)
Стадион:
Олимпиаштадион
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