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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зальцбург - Шальке-04
Зальцбург - Шальке-04: обзор матча 08 декабря 2016
Зальцбург
08.12.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, группа I, 6 тур
2 : 0
Завершен
Шальке-04
22'
К. Шлагер
90+4'
Й. Радошевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Шальке-04
ГОЛ! 2:0!
Й. Радошевич
Пас отдал
Х. Вольф
90'
+4
Замена
Р. Ябо
️️️️
К. Шлагер
86'
84'
Замена
А. Учида
️️️️
С. Ритер
76'
Замена
С. Сэм
️️️️
Е. Коноплянка
Замена
Х. Вольф
️️️️
В. Лазаро
75'
Замена
Д. Самассеку
️️️️
К. Лаймер
60'
58'
Замена
А. Шепф
️️️️
Ф. Резе
ГОЛ! 1:0!
К. Шлагер
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
7
Такуми Минамино
ЛВ
5
Йосип Радошевич
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
90
Марк Жатковски
ПП
Шальке-04
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
11
Фабиан Резе
ЛВ
10
Донис Авдияй
ЛВ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
80
Жуниор Кайсара
ПП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
91
Штефан Штангль
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Фил Нойман
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
3-2-4-1
23
Станкович
27
Швеглер
15
Чалета-Цар
14
Уисдом
22
Ляйнер
19
Лазаро
5
Радошевич
27
Лаймер
21
Шлагер
90
Жатковски
7
Минамино
3-3-1-3
13
Гифер
5
Хеведес
3
Аого
6
Керер
27
Ритер
21
Стамбули
21
Баба
80
Кайсара
11
Резе
10
Авдияй
22
Коноплянка
19
Лазаро
17
Вольф
17
Вольф
19
Лазаро
27
Лаймер
18
Самассеку
18
Самассеку
27
Лаймер
21
Шлагер
10
Ябо
10
Ябо
21
Шлагер
11
Резе
18
Шепф
18
Шепф
11
Резе
27
Ритер
2
Учида
2
Учида
27
Ритер
22
Коноплянка
33
Сэм
33
Сэм
22
Коноплянка
Остались в запасе
Зальцбург
Шальке-04
33
Александр Вальке
ВР
91
Штефан Штангль
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
1
Александр Нюбель
ВР
5
Фил Нойман
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
33
Александр Вальке
ВР
91
Штефан Штангль
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
5
Фил Нойман
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Зальцбург - Шальке-04
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Раду Петреску
(Бухарест)
Стадион:
Ред Булл Арена
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