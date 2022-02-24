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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Реал Сосьедад - РБ Лейпциг
Реал Сосьедад - РБ Лейпциг: обзор матча 24 февраля 2022
Реал Сосьедад
24.02.2022, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 3
Первый матч – 2 : 2
Завершен
РБ Лейпциг
67'
М. Субименди
39'
В. Орбан
59'
А. Силва
89'
Э. Форсберг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - РБ Лейпциг
90'
Замена
Т. Адамс
️️️️
К. Кампль
Замена
Н. Джуара
️️️️
А. Исак
90'
89'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Э. Форсберг
85'
Желтая карточка
К. Кампль
Замена
А. Серлот
️️️️
Рафинья
84'
80'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Д. Ольмо
72'
Желтая карточка
В. Орбан
ГОЛ! 1:2!
М. Субименди
67'
65'
Замена
Анхелиньо
️️️️
Б. Хенрикс
65'
Замена
А. Айдара
️️️️
К. Лаймер
65'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
А. Силва
63'
Желтая карточка
А. Силва
Замена
Д. Сильва
️️️️
Р. Ле Норман
62'
Замена
А. Янузай
️️️️
Порту
62'
59'
ГОЛ! 0:2!
А. Силва
Пас отдал
М. Симакан
39'
Пенальти не реализован!
А. Силва
39'
ГОЛ! 0:1!
В. Орбан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
12
Рафинья
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Найс Джуара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
16
Андер Мартин
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
21
Давид Сильва
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
24
Хулен Лобете
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
РБ Лейпциг
33
Филипп Чаунер
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
37
Сидни Ребигер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
12
Уго Новоа
ПВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Райан
6
Элустондо
24
Ле Норман
5
Субельдия
3
Муньос
2
Сальдуа
36
Субименди
12
Рафинья
10
Оярсабаль
10
Порту
9
Исак
3-2-2-1-2
25
Гулачи
16
Клостерманн
3
Симакан
4
Орбан
39
Хенрикс
24
Гвардиол
27
Лаймер
44
Кампль
20
Ольмо
19
Силва
28
Нкунку
9
Исак
7
Джуара
7
Джуара
9
Исак
24
Ле Норман
21
Сильва
21
Сильва
24
Ле Норман
10
Порту
24
Янузай
24
Янузай
10
Порту
12
Рафинья
9
Серлот
9
Серлот
12
Рафинья
39
Хенрикс
17
Анхелиньо
17
Анхелиньо
39
Хенрикс
44
Кампль
12
Адамс
12
Адамс
44
Кампль
27
Лаймер
21
Айдара
21
Айдара
27
Лаймер
19
Силва
10
Форсберг
10
Форсберг
19
Силва
20
Ольмо
15
Поульсен
15
Поульсен
20
Ольмо
Остались в запасе
Реал Сосьедад
РБ Лейпциг
1
Алекс Ремиро
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
16
Андер Мартин
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
12
Уго Новоа
ПВ
8
Доминик Собослаи
АП
33
Филипп Чаунер
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
37
Сидни Ребигер
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
1
Алекс Ремиро
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
16
Андер Мартин
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
24
Хулен Лобете
ЦФ
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
8
Доминик Собослаи
АП
33
Филипп Чаунер
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
37
Сидни Ребигер
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Реал Сосьедад - РБ Лейпциг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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