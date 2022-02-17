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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
РБ Лейпциг - Реал Сосьедад
РБ Лейпциг - Реал Сосьедад: обзор матча 17 февраля 2022
РБ Лейпциг
17.02.2022, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 2
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
30'
К. Нкунку
82'
Э. Форсберг (П)
8'
Р. Ле Норман
64'
М. Оярсабаль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Реал Сосьедад
90'
+6
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
М. Мерино
Замена
А. Айдара
️️️️
К. Кампль
86'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Э. Форсберг
82'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Д. Ольмо
80'
Замена
Д. Собослаи
️️️️
К. Нкунку
80'
77'
Замена
Х. Пачеко
️️️️
Рафинья
64'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Оярсабаль
Замена
Э. Форсберг
️️️️
К. Лаймер
63'
61'
Замена
А. Муньос
️️️️
Д. Рико
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
Т. Адамс
46'
ГОЛ! 1:1!
К. Нкунку
Пас отдал
Анхелиньо
30'
8'
ГОЛ! 0:1!
Р. Ле Норман
Пас отдал
Д. Рико
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
12
Рафинья
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
12
Уго Новоа
ПВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
21
Давид Сильва
АП
9
Александер Исак
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Гулачи
17
Анхелиньо
3
Симакан
16
Клостерманн
24
Гвардиол
12
Адамс
27
Лаймер
44
Кампль
20
Ольмо
19
Силва
28
Нкунку
3-2-2-2-1
13
Райан
24
Ле Норман
6
Элустондо
5
Субельдия
2
Сальдуа
15
Рико
23
Мерино
12
Рафинья
10
Порту
10
Оярсабаль
9
Серлот
28
Нкунку
8
Собослаи
8
Собослаи
28
Нкунку
12
Адамс
39
Хенрикс
39
Хенрикс
12
Адамс
44
Кампль
21
Айдара
21
Айдара
44
Кампль
27
Лаймер
10
Форсберг
10
Форсберг
27
Лаймер
20
Ольмо
15
Поульсен
15
Поульсен
20
Ольмо
15
Рико
3
Муньос
3
Муньос
15
Рико
12
Рафинья
16
Пачеко
16
Пачеко
12
Рафинья
23
Мерино
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
23
Мерино
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Реал Сосьедад
12
Уго Новоа
ПВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
Главный тренер
Доменико Тедеско
1
Алекс Ремиро
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
21
Давид Сильва
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
Остались в запасе
1
Алекс Ремиро
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
21
Давид Сильва
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча РБ Лейпциг - Реал Сосьедад
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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