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Расписание матчей
Лига конференций 2025/2026
Райо Вальекано - Шкендия
Райо Вальекано - Шкендия: обзор матча 02 октября 2025
Райо Вальекано
02.10.2025, четверг, 19:45
Лига конференций, 1 тур
2 : 0
Завершен
Шкендия
28'
У. Лопес
32'
Ф. Перес
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Шкендия
Завершен
86'
Замена
Florent Ramadani
️️️️➡️️
Fabrice Tamba
83'
Желтая карточка
Vane Krstevski
77'
Желтая карточка
Решат Рамадани
Замена
Samu Becerra
️️️️➡️️
Фран Перес
77'
Замена
Пате Сисс
️️️️➡️️
Жерар Гумбау
77'
Замена
Иси Палазон
️️️️➡️️
Оскар Трехо
70'
66'
Замена
Vane Krstevski
️️️️➡️️
Лиридон Латифи
66'
Замена
Себастьян Спахиу
️️️️➡️️
Бесарт Ибраими
Замена
Хорхе де Фрутос
️️️️➡️️
Альваро Гарсия
60'
Замена
Педро Диас
️️️️➡️️
Унаи Лопес
60'
56'
Замена
Арбин Зейнулаи
️️️️➡️️
Endrit Krasniqi
46'
Замена
Адаму Альхассан
️️️️➡️️
Камер Кака
Желтая карточка
Йозуа Вертроувд
35'
ГОЛ! 2:0!
Фран Перес
Пас отдал
Альваро Гарсия
32'
ГОЛ! 1:0!
Унаи Лопес
Пас отдал
Луис Эспино
28'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
22
Луис Эспино
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
17
Унаи Лопес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
18
Альваро Гарсия
(К)
ЛВ
21
Фран Перес
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Шкендия
24
Бабукарр Гайе
ВР
15
Imran Fetai
ЦЗ
5
Клисман Цаке
ЦЗ
11
Ronaldo Romario Webster
ЦЗ
2
Александр Трумчи
ЦЗ
4
Решат Рамадани
ОП
28
Камер Кака
ЦФ
29
Fabrice Tamba
ЦФ
10
Endrit Krasniqi
ЦФ
77
Лиридон Латифи
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
(К)
ЦФ
Райо Вальекано
1
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
7
Иси Палазон
ПВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Алемао
ЦФ
Шкендия
25
Astrit Amzai
ВР
22
Numan Ajetovikj
ЦЗ
26
Anes Meliqi
ЦЗ
17
Арбин Зейнулаи
ЦП
27
Lorik Kaba Jakupi
ЦП
19
Vane Krstevski
ЦП
6
Адаму Альхассан
ЦП
49
Себастьян Спахиу
АП
8
Florent Ramadani
ЦФ
16
M. Murati
ЦФ
9
Fiton Ademi
ЦФ
20
Atdhe Mazari
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Баталья
22
Эспино
33
Вертроувд
24
Лежен
20
Баллиу
15
Гумбау
17
Лопес
18
Гарсия
8
Трехо
21
Перес
10
Камельо
4-1-5
24
Гайе
5
Цаке
11
2
Трумчи
15
4
Рамадани
28
Кака
7
Ибраими
77
Латифи
10
29
21
Перес
28
28
21
Перес
15
Гумбау
6
Сисс
6
Сисс
15
Гумбау
17
Лопес
4
Диас
4
Диас
17
Лопес
8
Трехо
7
Палазон
7
Палазон
8
Трехо
18
Гарсия
19
де Фрутос
19
де Фрутос
18
Гарсия
10
17
Зейнулаи
17
Зейнулаи
10
77
Латифи
19
19
77
Латифи
28
Кака
6
Альхассан
6
Альхассан
28
Кака
7
Ибраими
49
Спахиу
49
Спахиу
7
Ибраими
29
8
8
29
Остались в запасе
Райо Вальекано
Шкендия
1
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
23
Оскар Валентин
ЦП
9
Алемао
ЦФ
25
Astrit Amzai
ВР
22
Numan Ajetovikj
ЦЗ
26
Anes Meliqi
ЦЗ
27
Lorik Kaba Jakupi
ЦП
16
M. Murati
ЦФ
9
Fiton Ademi
ЦФ
20
Atdhe Mazari
ЦФ
Остались в запасе
1
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
23
Оскар Валентин
ЦП
9
Алемао
ЦФ
Остались в запасе
25
Astrit Amzai
ВР
22
Numan Ajetovikj
ЦЗ
26
Anes Meliqi
ЦЗ
27
Lorik Kaba Jakupi
ЦП
16
M. Murati
ЦФ
9
Fiton Ademi
ЦФ
20
Atdhe Mazari
ЦФ
Статистика матча Райо Вальекано - Шкендия
1
2
Всего ударов по воротам
20
1
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
12
0
Нарушения
20
6
Офсайды
5
2
Количество передач
641
299
Сейвы
1
8
Точность передач %
89
80
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
14
0
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.68
0.01
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Эль-Эмара
(Хельсинки)
Стадион:
Вальекас
Посещаемость:
8842
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