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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Штурм - Ракув
Штурм - Ракув: обзор матча 30 ноября 2023
Штурм
30.11.2023, четверг, 20:45
Лига Европы, группа D, 5 тур
0 : 1
Завершен
Ракув
81'
Д. Йебоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - Ракув
90'
+3
Желтая карточка
С. Плавсич
90'
+1
Замена
С. Плавсич
️️️️
Д. Сореску
Желтая карточка
Д. Аффенгрубер
89'
Замена
Л. Гргич
️️️️
А. Прасс
87'
82'
Желтая карточка
Ф. Тудор
Желтая карточка
М. Саркария
82'
81'
ГОЛ! 0:1!
Д. Йебоа
Пас отдал
Ж. Карлос
75'
Замена
Б. Ледерман
️️️️
А. Ковачевич
75'
Замена
С. Киттель
️️️️
Б. Новак
75'
Замена
Д. Йебоа
️️️️
М. Кебула
Замена
С. Хирлендер
️️️️
А. Боркович
72'
Замена
О. Китеишвили
️️️️
Т. Хорват
72'
Замена
В. Бевинг
️️️️
Ш. Влодарчик
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
37
Кьел Шерпен
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
(К)
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
14
Томи Хорват
ЦП
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Ракув
1
Владан Ковачевич
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
5
Густав Берггрен
ОП
10
Владислав Кочергин
ЦП
77
Марцин Кебула
ЦП
27
Бартош Новак
АП
7
Фран Тудор
(К)
ПП
18
Деян Сореску
ПВ
17
Анте Крнак
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Штурм
32
Кристоф Винер-Пухер
ВР
91
Лука Марич
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
25
Леон Гргич
ЦФ
Ракув
99
Антонис Цифцис
ВР
8
Бен Ледерман
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
97
Tobiasz Mras
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
99
Лукаш Зволински
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
3-2-2-1-1
37
Шерпен
6
Боркович
4
Лавале
4
Горенц-Станкович
23
Шнегг
70
Газибегович
22
Прасс
14
Хорват
11
Саркария
17
Влодарчик
2-1-3-3-1
1
Ковачевич
3
Рундич
15
Ковачевич
5
Берггрен
7
Тудор
77
Кебула
10
Кочергин
18
Сореску
27
Новак
20
Карлос
17
Крнак
6
Боркович
25
Хирлендер
25
Хирлендер
6
Боркович
14
Хорват
8
Китеишвили
8
Китеишвили
14
Хорват
17
Влодарчик
11
Бевинг
11
Бевинг
17
Влодарчик
22
Прасс
25
Гргич
25
Гргич
22
Прасс
15
Ковачевич
8
Ледерман
8
Ледерман
15
Ковачевич
18
Сореску
95
Плавсич
95
Плавсич
18
Сореску
27
Новак
8
Киттель
8
Киттель
27
Новак
77
Кебула
10
Йебоа
10
Йебоа
77
Кебула
Остались в запасе
Штурм
Ракув
32
Кристоф Винер-Пухер
ВР
91
Лука Марич
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
42
Хави Серрано
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
99
Антонис Цифцис
ВР
97
Tobiasz Mras
ЦП
99
Лукаш Зволински
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Остались в запасе
32
Кристоф Винер-Пухер
ВР
91
Лука Марич
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
42
Хави Серрано
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
97
Tobiasz Mras
ЦП
99
Лукаш Зволински
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Давид Шварга
Статистика матча Штурм - Ракув
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Информация о матче
Главный судья:
Филип Глова
(Кошице)
Стадион:
Меркур Арена
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