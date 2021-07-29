Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Академия Пушкаша - РФШ
Академия Пушкаша - РФШ: обзор матча 29 июля 2021
Академия Пушкаша
29.07.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 2
Первый матч – 0 : 3
Завершен
РФШ
53'
Д. Лемаич
69'
Э. Сантана
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Академия Пушкаша - РФШ
84'
Замена
Л. Виллела
️️️️
Э. Сантана
84'
Замена
М. Регза
️️️️
Д. Лемаич
76'
Замена
А. Пикк
️️️️
Р. Савалниекс
76'
Замена
Э. Стужлис
️️️️
В. Ягодинскис
Желтая карточка
Й. ван Нифф
72'
Замена
A. Favorov
️️️️
J. Plsek
72'
69'
ГОЛ! 0:2!
Э. Сантана
Пас отдал
Т. Шимкович
62'
Замена
С. Куадио
️️️️
К. Фрайсенбихлер
Замена
Т. Киш
️️️️
L. Slagveer
62'
Замена
К. Гереши
️️️️
А. Балутэ
62'
53'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лемаич
Пас отдал
Э. Сантана
Замена
Л. Козак
️️️️
L. Deutsch
46'
34'
Желтая карточка
Т. Шимкович
Желтая карточка
Ж. Надь
30'
17'
Желтая карточка
Р. Савалниекс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Академия Пушкаша
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
1
Балаж Тот
ЦП
22
Александру Балутэ
ЦП
4
Чаба Шпандлер
ЦФ
18
Жолт Надь
ЦФ
8
Йоэлл ван Нифф
ЦФ
17
Мариус Корбу
ЦФ
19
László Deutsch
ЦФ
11
Luciano Slagveer
ЦФ
23
J. Plsek
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
РФШ
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
11
Робертс Савалниекс
ЦП
1
Витаутас Черняускас
ЦФ
5
Леонель Струмия
ЦФ
81
Томаш Шимкович
ЦФ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
16
Эмерсон Сантана
ЦФ
24
Томислав Сарич
ЦФ
43
Жига Липусчек
ЦФ
28
Виталий Ягодинскис
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Академия Пушкаша
19
A. Favorov
ЦЗ
33
Gergő Major
ЦЗ
49
Кристиан Гереши
ЛВ
1
Tamás Markek
ЦФ
31
Ágoston Kiss
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
7
Тамаш Киш
ЦФ
77
G. Komaromi
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
29
J. F. de Melo W.
ЦФ
РФШ
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
25
Петер Мареш
ЦЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Дарко Мицевски
ЦП
16
Евгенийс Неругалс
ЦФ
18
Марко Регза
ЦФ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
20
Лукас Виллела
ЦФ
14
Ренарс Варславанс
ЦФ
10
Денис Ракельс
ЦФ
17
Седрик Куадио
ЦФ
2-2-5
30
94
Стронати
1
Тот
22
Балутэ
17
Корбу
23
11
19
8
ван Нифф
1-1-5
35
Сорокинс
11
Савалниекс
22
Лемаич
28
Ягодинскис
43
Липусчек
24
Сарич
16
Сантана
23
19
19
23
22
Балутэ
49
Гереши
49
Гереши
22
Балутэ
11
7
Киш
7
Киш
11
19
18
Козак
18
Козак
19
28
Ягодинскис
21
Стужлис
21
Стужлис
28
Ягодинскис
11
Савалниекс
3
Пикк
3
Пикк
11
Савалниекс
22
Лемаич
18
Регза
18
Регза
22
Лемаич
16
Сантана
20
Виллела
20
Виллела
16
Сантана
30
Фрайсенбихлер
17
Куадио
17
Куадио
30
Фрайсенбихлер
Остались в запасе
Академия Пушкаша
РФШ
33
Gergő Major
ЦЗ
1
Tamás Markek
ЦФ
31
Ágoston Kiss
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
77
G. Komaromi
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
29
J. F. de Melo W.
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
25
Петер Мареш
ЦЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Дарко Мицевски
ЦП
16
Евгенийс Неругалс
ЦФ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
14
Ренарс Варславанс
ЦФ
10
Денис Ракельс
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Остались в запасе
33
Gergő Major
ЦЗ
1
Tamás Markek
ЦФ
31
Ágoston Kiss
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
77
G. Komaromi
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
29
J. F. de Melo W.
ЦФ
Остались в запасе
25
Петер Мареш
ЦЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Дарко Мицевски
ЦП
16
Евгенийс Неругалс
ЦФ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
14
Ренарс Варславанс
ЦФ
10
Денис Ракельс
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Главный тренер
Викторс Морозс
Статистика матча Академия Пушкаша - РФШ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
РФШ
Латвия. Высшая лига, 35 тур
РФШ
3 : 0
01.11.2026
Гробиня
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Супер Нова
0 : 3
25.10.2026
РФШ
Латвия. Высшая лига, 33 тур
РФШ
2 : 0
19.10.2026
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 25 тур
РФШ
4 : 0
15.10.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 32 тур
РФШ
4 : 2
11.10.2026
Елгава
Новости команд
Все
Академия Пушкаша
РФШ
«РФШ» – «Яблонец»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Яблонец» – «РФШ»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Сочи» интересуется форвардом, который забил 28 голов в 2025 году
8 января
1
Три клуба РПЛ претендуют на лучшего бомбардира чемпионата Латвии
2025.11.04 15:30
2
Клуб из Мальты впервые вышел в основную стадию еврокубка
2025.08.28 22:40
1
«Арис» – «Академия Пушкаша»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 9.00
2025.07.23 10:20
Лидер европейского чемпионата хочет назначить Черчесова
2025.02.12 12:03
18
«Рубин» сообщил о трансфере Фамейе в Европу
2025.01.31 21:40
«Краснодар» продал Арутюняна венгерскому клубу
2025.01.25 09:54
8
«Самое большое разочарование»: Черчесов оценил первое с октября поражение «Ференцвароша» в чемпионате
2023.03.13 09:09
«РФШ» – «Яблонец»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Яблонец» – «РФШ»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Сочи» интересуется форвардом, который забил 28 голов в 2025 году
8 января
1
Три клуба РПЛ претендуют на лучшего бомбардира чемпионата Латвии
2025.11.04 15:30
2
Клуб из Мальты впервые вышел в основную стадию еврокубка
2025.08.28 22:40
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+