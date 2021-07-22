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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
РФШ - Академия Пушкаша
РФШ - Академия Пушкаша: обзор матча 22 июля 2021
РФШ
22.07.2021, четверг, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
3 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Академия Пушкаша
8'
Д. Лемаич
18'
К. Фрайсенбихлер
25'
Д. Лемаич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол РФШ - Академия Пушкаша
Замена
Э. Стужлис
️️️️
Д. Лемаич
90'
+1
Замена
С. Куадио
️️️️
К. Фрайсенбихлер
65'
54'
Замена
J. Puljic
️️️️
Ж. Надь
Желтая карточка
Э. Сантана
50'
46'
Замена
L. Deutsch
️️️️
Т. Киш
46'
Замена
А. Балутэ
️️️️
G. Komaromi
45'
+4
Желтая карточка
Т. Киш
45'
+2
Желтая карточка
Ж. Надь
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Лемаич
25'
24'
Желтая карточка
Ч. Шпандлер
ГОЛ! 2:0!
К. Фрайсенбихлер
Пас отдал
Т. Шимкович
18'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лемаич
Пас отдал
Р. Савалниекс
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РФШ
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
11
Робертс Савалниекс
ЦП
22
Дарко Лемаич
ЦФ
1
Витаутас Черняускас
ЦФ
16
Эмерсон Сантана
ЦФ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
24
Томислав Сарич
ЦФ
5
Леонель Струмия
ЦФ
81
Томаш Шимкович
ЦФ
43
Жига Липусчек
ЦФ
28
Виталий Ягодинскис
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Академия Пушкаша
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
1
Балаж Тот
ЦП
4
Чаба Шпандлер
ЦФ
8
Йоэлл ван Нифф
ЦФ
23
J. Plsek
ЦФ
77
G. Komaromi
ЦФ
17
Мариус Корбу
ЦФ
7
Тамаш Киш
ЦФ
11
Luciano Slagveer
ЦФ
18
Жолт Надь
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
РФШ
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
25
Петер Мареш
ЦЗ
8
Дарко Мицевски
ЦП
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
18
Марко Регза
ЦФ
17
Седрик Куадио
ЦФ
10
Денис Ракельс
ЦФ
14
Ренарс Варславанс
ЦФ
20
Лукас Виллела
ЦФ
16
Евгенийс Неругалс
ЦФ
Академия Пушкаша
19
A. Favorov
ЦЗ
22
Александру Балутэ
ЦП
29
J. F. de Melo W.
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
19
László Deutsch
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
31
Ágoston Kiss
ЦФ
1
Tamás Markek
ЦФ
1-1-5
35
Сорокинс
11
Савалниекс
5
Струмия
28
Ягодинскис
43
Липусчек
81
Шимкович
24
Сарич
2-1-5
94
Стронати
30
1
Тот
77
18
Надь
11
7
Киш
17
Корбу
22
Лемаич
21
Стужлис
21
Стужлис
22
Лемаич
30
Фрайсенбихлер
17
Куадио
17
Куадио
30
Фрайсенбихлер
77
22
Балутэ
22
Балутэ
77
18
Надь
21
21
18
Надь
7
Киш
19
19
7
Киш
Остались в запасе
РФШ
Академия Пушкаша
25
Петер Мареш
ЦЗ
8
Дарко Мицевски
ЦП
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
18
Марко Регза
ЦФ
10
Денис Ракельс
ЦФ
14
Ренарс Варславанс
ЦФ
20
Лукас Виллела
ЦФ
16
Евгенийс Неругалс
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
19
A. Favorov
ЦЗ
29
J. F. de Melo W.
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
31
Ágoston Kiss
ЦФ
1
Tamás Markek
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Остались в запасе
25
Петер Мареш
ЦЗ
8
Дарко Мицевски
ЦП
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
18
Марко Регза
ЦФ
10
Денис Ракельс
ЦФ
14
Ренарс Варславанс
ЦФ
20
Лукас Виллела
ЦФ
16
Евгенийс Неругалс
ЦФ
Остались в запасе
19
A. Favorov
ЦЗ
29
J. F. de Melo W.
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
31
Ágoston Kiss
ЦФ
1
Tamás Markek
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Главный тренер
Жолт Горняк
Статистика матча РФШ - Академия Пушкаша
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
РФШ
Латвия. Высшая лига, 35 тур
РФШ
3 : 0
01.11.2026
Гробиня
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Супер Нова
0 : 3
25.10.2026
РФШ
Латвия. Высшая лига, 33 тур
РФШ
2 : 0
19.10.2026
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 25 тур
РФШ
4 : 0
15.10.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 32 тур
РФШ
4 : 2
11.10.2026
Елгава
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
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