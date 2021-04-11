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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Венло - ПСВ
Венло - ПСВ: обзор матча 11 апреля 2021
Венло
11.04.2021, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 29 тур
0 : 2
Завершен
ПСВ
13'
К. Гакпо
59'
Д. Мален
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венло - ПСВ
89'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Э. Захави
89'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
Д. Мален
Замена
J. John
️️️️
З. Машаш
86'
83'
Замена
А. Обиспо
️️️️
Ф. Макс
74'
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
К. Гакпо
73'
Замена
И. Сангаре
️️️️
П. Росарио
Замена
Я. Ремер
️️️️
L. Schmitz
73'
Желтая карточка
Г. Якумакис
65'
Замена
S. Janssen
️️️️
D. Post
60'
59'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мален
Пас отдал
Д. Дюмфрис
Замена
Р. Гелми
️️️️
C. Kum
46'
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Гакпо
Пас отдал
Д. Мален
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венло
1
Thorsten Kirschbaum
ВР
33
Тобиас Пахоник
ЦЗ
14
Christian Kum
ЦЗ
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
6
Tristan Dekker
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
8
Danny Post
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
25
Leon Guwara
ЦФ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
27
Марио Гетце
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
7
Эран Захави
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Венло
30
Делано ван Крой
ВР
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
5
Рой Гелми
ЦЗ
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
38
Яхкуро Ремер
ПВ
0
G. Hupperts
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
27
Torino Hunte
ЦФ
0
J. John
ЦФ
25
Jafar Arias
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
ПСВ
26
Максим Делань
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
4-2-1-3
1
33
Пахоник
7
6
14
29
Машаш
8
32
ван Крой
7
Якумакис
5
25
4-1-1-2-2
38
Мвого
24
Виргевер
4
Тезе
21
Боскальи
30
Макс
13
Росарио
24
Дюмфрис
27
Гетце
18
Гакпо
14
Мален
7
Захави
8
15
15
8
29
Машаш
0
0
29
Машаш
7
38
Ремер
38
Ремер
7
14
5
Гелми
5
Гелми
14
13
Росарио
6
Сангаре
6
Сангаре
13
Росарио
14
Мален
20
Мадуэке
20
Мадуэке
14
Мален
30
Макс
4
Обиспо
4
Обиспо
30
Макс
18
Гакпо
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
18
Гакпо
7
Захави
11
Вертессен
11
Вертессен
7
Захави
Остались в запасе
Венло
ПСВ
0
G. Hupperts
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
27
Torino Hunte
ЦФ
25
Jafar Arias
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
29
Адриан Файн
ОП
26
Максим Делань
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
0
G. Hupperts
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
27
Torino Hunte
ЦФ
25
Jafar Arias
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Остались в запасе
29
Адриан Файн
ОП
26
Максим Делань
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Венло - ПСВ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Де Кул
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