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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Штурм - ПСВ
Штурм - ПСВ: обзор матча 15 августа 2023
Штурм
15.08.2023, вторник, 21:30
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 3
Первый матч – 1 : 4
Завершен
ПСВ
26'
В. Бевинг
32'
Д. Верман
40'
Л. де Йонг
85'
Р. Пепи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - ПСВ
Желтая карточка
Х. Серрано
90'
86'
Замена
А. Бабади
️️️️
Й. Вертессен
86'
Замена
Ш. Самбо
️️️️
Д. Тезе
85'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Р. Пепи
Желтая карточка
Г. Вютрих
83'
Замена
Я. Яншер
️️️️
А. Прасс
80'
Замена
Х. Серрано
️️️️
Й. Горенц-Станкович
71'
Замена
Т. Хорват
️️️️
О. Китеишвили
71'
Желтая карточка
С. Хирлендер
70'
61'
Замена
Г. Тил
️️️️
Й. Бакайоко
Замена
Ш. Влодарчик
️️️️
Б. Силва Тейшейра
60'
46'
Замена
Р. Пепи
️️️️
Л. де Йонг
40'
ГОЛ! 1:2!
Л. де Йонг
Пас отдал
Д. Тезе
32'
ГОЛ! 1:1!
Д. Верман
Пас отдал
Л. де Йонг
ГОЛ! 1:0!
В. Бевинг
Пас отдал
А. Прасс
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
37
Кьел Шерпен
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Штурм
1
Маттео Биньетти
ВР
91
Лука Марич
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
21
Самуэль Стуклер
ЛП
89
Якоб Яншер
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
33
Jonas Löcker
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
22
Макс Джонстон
ЦФ
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
8
Ливано Комененсия
ЦЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
11
Айзек Бабади
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
20
Гус Тил
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
3-2-3-2
37
Шерпен
4
Горенц-Станкович
5
Вютрих
22
Аффенгрубер
44
Данте
70
Газибегович
22
Прасс
8
Китеишвили
25
Хирлендер
11
Бевинг
70
Силва Тейшейра
4-1-2-1-2
44
Бенитес
21
Боскальи
5
Рамальо
4
Тезе
15
ван Анхолт
6
Сангаре
25
Верман
34
Сайбари
11
Бакайоко
11
Вертессен
26
де Йонг
22
Прасс
89
Яншер
89
Яншер
22
Прасс
8
Китеишвили
14
Хорват
14
Хорват
8
Китеишвили
4
Горенц-Станкович
42
Серрано
42
Серрано
4
Горенц-Станкович
70
Силва Тейшейра
17
Влодарчик
17
Влодарчик
70
Силва Тейшейра
4
Тезе
20
Самбо
20
Самбо
4
Тезе
11
Вертессен
11
Бабади
11
Бабади
11
Вертессен
11
Бакайоко
20
Тил
20
Тил
11
Бакайоко
26
де Йонг
9
Пепи
9
Пепи
26
де Йонг
Остались в запасе
Штурм
ПСВ
1
Маттео Биньетти
ВР
91
Лука Марич
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
21
Самуэль Стуклер
ЛП
33
Jonas Löcker
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
22
Макс Джонстон
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
8
Ливано Комененсия
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
1
Маттео Биньетти
ВР
91
Лука Марич
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
21
Самуэль Стуклер
ЛП
33
Jonas Löcker
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
22
Макс Джонстон
ЦФ
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
8
Ливано Комененсия
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Штурм - ПСВ
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
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