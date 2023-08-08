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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСВ - Штурм
ПСВ - Штурм: обзор матча 08 августа 2023
ПСВ
08.08.2023, вторник, 21:30
Лига чемпионов, 3 раунд
4 : 1
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Штурм
4'
А. Бабади
22'
Л. де Йонг
32'
Л. де Йонг
73'
И. Сангаре
40'
Й. Горенц-Станкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Штурм
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Й. Бакайоко
84'
Замена
Р. Пепи
️️️️
Л. де Йонг
84'
78'
Замена
М. Фусейни
️️️️
В. Бевинг
ГОЛ! 4:1!
И. Сангаре
Пас отдал
Д. Верман
73'
70'
Замена
Т. Хорват
️️️️
О. Китеишвили
70'
Замена
Х. Серрано
️️️️
С. Хирлендер
Замена
И. Сайбари
️️️️
А. Бабади
65'
61'
Замена
Б. Силва Тейшейра
️️️️
Ш. Влодарчик
46'
Замена
А. Данте
️️️️
Д. Шнегг
40'
ГОЛ! 3:1!
Й. Горенц-Станкович
Пас отдал
В. Бевинг
ГОЛ! 3:0!
Л. де Йонг
Пас отдал
Н. Ланг
32'
ГОЛ! 2:0!
Л. де Йонг
Пас отдал
Й. Бакайоко
22'
ГОЛ! 1:0!
А. Бабади
Пас отдал
Й. Бакайоко
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
11
Айзек Бабади
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Штурм
37
Кьел Шерпен
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
8
Отар Китеишвили
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
20
Гус Тил
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Штурм
91
Лука Марич
ВР
1
Маттео Биньетти
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
6
Весел Демаку
ОП
42
Хави Серрано
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
22
Макс Джонстон
ЦФ
4-1-3-1-1
44
Бенитес
15
ван Анхолт
5
Рамальо
21
Боскальи
4
Тезе
6
Сангаре
25
Верман
11
Бабади
70
Ланг
11
Бакайоко
26
де Йонг
3-2-3-1-1
37
Шерпен
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
70
Газибегович
23
Шнегг
8
Китеишвили
25
Хирлендер
22
Прасс
11
Бевинг
17
Влодарчик
11
Бабади
34
Сайбари
34
Сайбари
11
Бабади
26
де Йонг
9
Пепи
9
Пепи
26
де Йонг
11
Бакайоко
11
Вертессен
11
Вертессен
11
Бакайоко
23
Шнегг
44
Данте
44
Данте
23
Шнегг
25
Хирлендер
42
Серрано
42
Серрано
25
Хирлендер
8
Китеишвили
14
Хорват
14
Хорват
8
Китеишвили
17
Влодарчик
70
Силва Тейшейра
70
Силва Тейшейра
17
Влодарчик
11
Бевинг
16
Фусейни
16
Фусейни
11
Бевинг
Остались в запасе
ПСВ
Штурм
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
20
Гус Тил
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
91
Лука Марич
ВР
1
Маттео Биньетти
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
6
Весел Демаку
ОП
89
Якоб Яншер
ЦП
22
Макс Джонстон
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
20
Гус Тил
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Остались в запасе
91
Лука Марич
ВР
1
Маттео Биньетти
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
6
Весел Демаку
ОП
89
Якоб Яншер
ЦП
22
Макс Джонстон
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча ПСВ - Штурм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Информация о матче
Стадион:
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