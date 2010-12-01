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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сампдория - ПСВ
Сампдория - ПСВ: обзор матча 01 декабря 2010
Сампдория
01.12.2010, среда, 21:00
Лига Европы, группа I, 5 тур
1 : 2
Завершен
ПСВ
45+3'
Д. Паццини
51'
О. Тойвонен
90+1'
О. Тойвонен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - ПСВ
Желтая карточка
Д. Дессена
+2
+1
ГОЛ! 1:2!
О. Тойвонен
Вторая желтая
Г. Марилунго
Замена
М. Берг
️️️️
Ж. Рейс
Желтая карточка
Г. Марилунго
Желтая карточка
Э. Питерс
Замена
Д. Маннини
️️️️
А. Поли
Желтая карточка
Д. Гастальделло
Замена
С. Губерти
️️️️
В. Коман
Желтая карточка
Марсело
ГОЛ! 1:1!
О. Тойвонен
Пас отдал
И. Афеллай
ГОЛ! 1:0!
Д. Паццини
Пас отдал
Р. Циглер
+3
Желтая карточка
О. Тойвонен
Замена
М. Вольта
️️️️
С. Луккини
Травма
С. Луккини
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Рето Циглер
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
17
Анджело Паломбо
(К)
ЦП
78
Владимир Коман
АП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
ПСВ
15
Андреас Исакссон
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
3
Вилфред Баума
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛВ
24
Орландо Энгелаар
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
11
Ола Тойвонен
АП
17
Ибрагим Афеллай
(К)
ПВ
13
Жонатан Рейс
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
14
Массимо Вольта
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
70
Даниеле Маннини
ЛП
23
Паоло Саммарко
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
ПСВ
1
Кассио
ВР
2
Франциско Родригес
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
17
Отман Баккал
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
0
Данни Куверманс
ЦФ
4-3-1-2
23
Курчи
3
Циглер
5
Гастальделло
17
Луккини
29
Каччиаторе
15
Поли
27
Дессена
17
Паломбо
78
Коман
19
Марилунго
11
Паццини
4-2-3-1
15
Исакссон
11
Манолев
3
Баума
6
Марсело
33
Питерс
24
Энгелаар
13
Хатчинсон
17
Афеллай
11
Тойвонен
10
Джуджак
13
Рейс
17
Луккини
14
Вольта
14
Вольта
17
Луккини
78
Коман
8
Губерти
8
Губерти
78
Коман
15
Поли
70
Маннини
70
Маннини
15
Поли
13
Рейс
33
Берг
33
Берг
13
Рейс
Остались в запасе
Сампдория
ПСВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
1
Кассио
ВР
2
Франциско Родригес
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
17
Отман Баккал
ЦП
0
Данни Куверманс
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
Остались в запасе
1
Кассио
ВР
2
Франциско Родригес
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
17
Отман Баккал
ЦП
0
Данни Куверманс
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Статистика матча Сампдория - ПСВ
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Помощники судьи:
Штефан Виттберг
Даниэль Вернмарк (Оба - Швеция)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 20:45 (прямая)
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