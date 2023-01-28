Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Престон - Тоттенхэм
Престон - Тоттенхэм: обзор матча 28 января 2023
Престон
28.01.2023, суббота, 21:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
Тоттенхэм
50'
Х. Сон
69'
Х. Сон
87'
А. Данжума
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Престон - Тоттенхэм
Замена
Ф. Кросс-Адэр
️️️️
Ч. Эванс
90'
87'
ГОЛ! 0:3!
А. Данжума
Пас отдал
Д. Кулушевски
85'
Замена
Б. Хиль
️️️️
Х. Сон
Замена
Д. Джонсон
️️️️
А. Маккэнн
78'
Замена
А. Каррерас
️️️️
Р. Брэди
78'
71'
Замена
Эмерсон
️️️️
М. Доэрти
71'
Замена
А. Данжума
️️️️
Р. Сессеньон
71'
Замена
О. Скипп
️️️️
Р. Бентанкур
Замена
Б. Вудберн
️️️️
Р. Ледсон
70'
69'
ГОЛ! 0:2!
Х. Сон
Пас отдал
И. Перишич
Желтая карточка
Т. Кэннон
61'
50'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сон
Пас отдал
Д. Танганга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Алан Брауне
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
9
Томас Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
Главный тренер
Антонио Конте
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
28
Финли Кросс-Адэр
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
3-5-2
28
Вудман
14
Стори
6
Линдсэй
16
Хьюз
11
Брэди
8
Маккэнн
4
Ледсон
8
Уайтмэн
8
Брауне
9
Кэннон
17
Эванс
3-2-2-3
17
Форстер
5
Танганга
6
Санчес
2
Лангле
2
Доэрти
30
Сессеньон
30
Бентанкур
28
Биссума
21
Кулушевски
5
Перишич
7
Сон
11
Брэди
18
Каррерас
18
Каррерас
11
Брэди
8
Маккэнн
14
Джонсон
14
Джонсон
8
Маккэнн
4
Ледсон
7
Вудберн
7
Вудберн
4
Ледсон
17
Эванс
28
Кросс-Адэр
28
Кросс-Адэр
17
Эванс
2
Доэрти
22
Эмерсон
22
Эмерсон
2
Доэрти
30
Бентанкур
34
Скипп
34
Скипп
30
Бентанкур
30
Сессеньон
7
Данжума
7
Данжума
30
Сессеньон
7
Сон
17
Хиль
17
Хиль
7
Сон
Остались в запасе
Престон
Тоттенхэм
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
40
Брэндон Остин
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Престон - Тоттенхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
Новости команд
Все
Престон
Тоттенхэм
Мудрик не знал, что Украина – это страна, а не город
Вчера, 22:59
5
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
Мудрик не знал, что Украина – это страна, а не город
Вчера, 22:59
5
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+