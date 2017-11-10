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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия - Саудовская Аравия
Португалия - Саудовская Аравия: обзор матча 10 ноября 2017
Португалия
10.11.2017, пятница, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Саудовская Аравия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Португалия - Саудовская Аравия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Саудовская Аравия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
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