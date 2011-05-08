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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сканторп Юнайтед - Портсмут
Сканторп Юнайтед - Портсмут: обзор матча 08 мая 2011
Сканторп Юнайтед
08.05.2011, воскресенье, 18:00
Англия. Чемпионшип, 46 тур
1 : 1
Завершен
Портсмут
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Статистика матча Сканторп Юнайтед - Портсмут
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0
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20.10.2026
Портсмут
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