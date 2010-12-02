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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рапид - Порту
Рапид - Порту: обзор матча 02 декабря 2010
Рапид
02.12.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа L, 5 тур
1 : 3
Завершен
Порту
39'
К. Триммель
42'
Р. Фалькао
86'
Р. Фалькао
88'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Порту
ГОЛ! 1:3!
Р. Фалькао
ГОЛ! 1:2!
Р. Фалькао
Замена
А. Добер
️️️️
К. Триммель
Желтая карточка
Ю. Паточка
Замена
А. Нухиу
️️️️
Р. Гартлер
Замена
Ф. Беллуски
️️️️
Р. Микаэл
Замена
Х. Салихи
️️️️
К. Драцан
Замена
Укра
️️️️
С. Варела
ГОЛ! 1:1!
Р. Фалькао
Пас отдал
Х. Фусиле
ГОЛ! 1:0!
К. Триммель
Пас отдал
К. Драцан
16'
Замена
Ф. Гуарин
️️️️
Фернандо
Желтая карточка
К. Драцан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Раймунд Хедль
ВР
28
Танжу Кайхан
ЦЗ
22
Рагнвальд Сома
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
3
Юрген Паточка
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
21
Кристоф Заурер
ЦП
19
Кристофер Драцан
ЦП
7
Штефан Куловиц
ЦП
6
Маркус Хейккинен
ПП
13
Рене Гартлер
ЦФ
Главный тренер
Петер Пакульт
Порту
1
Элтон
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
7
Хорхе Фусиле
ПЗ
5
Фернандо
ОП
16
Рубен Микаэл
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
7
Халк
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Рапид
24
Хельге Пайер
ВР
23
Андреас Добер
ПЗ
8
Вели Кавлак
ЦП
6
Ясин Пехливан
ЦП
33
Марио Конрад
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
14
Хамди Салихи
ЦФ
Порту
5
Энрике Серену
ЦЗ
13
Фреди Гуарин
ЦП
25
Фернандо Беллуски
ЦП
8
Андре Каштру
АП
23
Хамес Родригес
АП
17
Укра
ПВ
3-2-4-1
1
Хедль
22
Сома
6
Зоннляйтнер
3
Паточка
28
Кайхан
28
Триммель
21
Заурер
19
Драцан
7
Куловиц
6
Хейккинен
13
Гартлер
4-1-2-1-2
1
Элтон
7
Фусиле
22
Сэпунару
6
Роланду
30
Отаменди
5
Фернандо
16
Микаэл
8
Моутинью
7
Халк
18
Варела
9
Фалькао
28
Триммель
23
Добер
23
Добер
28
Триммель
13
Гартлер
9
Нухиу
9
Нухиу
13
Гартлер
19
Драцан
14
Салихи
14
Салихи
19
Драцан
5
Фернандо
13
Гуарин
13
Гуарин
5
Фернандо
16
Микаэл
25
Беллуски
25
Беллуски
16
Микаэл
18
Варела
17
Укра
17
Укра
18
Варела
Остались в запасе
Рапид
Порту
33
Марио Конрад
ЦФ
24
Хельге Пайер
ВР
8
Вели Кавлак
ЦП
6
Ясин Пехливан
ЦП
Главный тренер
Петер Пакульт
5
Энрике Серену
ЦЗ
8
Андре Каштру
АП
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
33
Марио Конрад
ЦФ
24
Хельге Пайер
ВР
8
Вели Кавлак
ЦП
6
Ясин Пехливан
ЦП
Остались в запасе
5
Энрике Серену
ЦЗ
8
Андре Каштру
АП
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Петер Пакульт
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Рапид - Порту
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Герхард Ханаппи
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