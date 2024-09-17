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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Шанхай Шэньхуа - Пхохан Стилерс
Шанхай Шэньхуа - Пхохан Стилерс: обзор матча 17 сентября 2024
Шанхай Шэньхуа
17.09.2024, вторник, 15:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восточная конференция, 1 тур
4 : 1
Завершен
Пхохан Стилерс
65'
А. Луис
71'
С. Малеле
82'
С. Малеле (П)
84'
Т. Гао
53'
J. Teixeira
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шанхай Шэньхуа - Пхохан Стилерс
Замена
С. Чан
️️️️
X. Haoyang
90'
+4
Замена
Y. Hanchao
️️️️
С. Ву
88'
Замена
П. Си
️️️️
Ж. Карлос Тейшейра
88'
ГОЛ! 4:1!
Т. Гао
84'
84'
Замена
K. Dong-jin
️️️️
Т. Ли
ГОЛ с пенальти! 3:1!
С. Малеле
82'
78'
Желтая карточка
Т. Ли
73'
Замена
K. In-Sung
️️️️
J. An
Замена
Т. Гао
️️️️
F.
72'
ГОЛ! 2:1!
С. Малеле
Пас отдал
Y. Zexiang
71'
69'
Замена
S. Min
️️️️
H. Choi
ГОЛ! 1:1!
А. Луис
Пас отдал
F.
65'
53'
ГОЛ! 0:1!
J. Teixeira
Пас отдал
J. An
46'
Замена
J. Jeong
️️️️
H. Kang
Замена
С. Малеле
️️️️
Х. Ван
46'
45'
+2
Желтая карточка
C. Han
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Шэньхуа
1
Yaxiong Bao
ВР
16
Yang Zexiang
ЦЗ
21
Xu Haoyang
ЦЗ
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
4
Шэнлун Цзян
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
33
Хайцзянь Ван
ЦП
15
Си Ву
(К)
ЦП
18
Fernandinho
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
9
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Пхохан Стилерс
23
Seung-hwan Lee
ВР
55
Hyeon-woong Choi
ЦЗ
34
Gyu-baeg Lee
ЦЗ
17
Тхэ-Сок Ли
ЦЗ
5
Jonathan Aspropotamitis
ЦЗ
14
Jong-uh Kim
ЦП
18
Hyeon-Je Kang
ЦП
18
Chan-hee Han
(К)
ЦП
25
Jorge Teixeira
ЦП
83
Seong-jun Jo
ЦФ
9
Jaejun An
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Шанхай Шэньхуа
24
Zhen Ma
ВР
41
Zhou Zhengkai
ВР
27
Синичи Чан
ЛЗ
15
Jiabao Wen
ЦЗ
3
Jin Shunkai
ЦЗ
17
Тианий Гао
ОП
7
Zhou Junchen
ЦП
20
Yu Hanchao
ЦП
30
Пенгфей Си
ПВ
36
Fei Ernanduo
ЦФ
11
Сефас Малеле
ЦФ
Пхохан Стилерс
1
Pyeong-guk Yun
ВР
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
39
Sang-ki Min
ЦЗ
23
Lee Dong-hyeop
ЦЗ
16
Kim Dong-jin
ЦП
19
Min-ho Yoon
ЦП
22
Kyu-hyeong Kim
ЦП
70
Hwang Seo-woong
ЦП
14
Yong-jun Heo
ЦП
27
Jae-hee Jeong
ЦП
7
Kim In-Sung
ЦФ
15
Lee Kyu-Min
ЦФ
4-1-3-1-1
1
16
32
4
Цзян
21
10
Амаду
33
Ван
15
Ву
18
10
Тейшейра
9
Луис
4-4-2
23
34
17
Ли
5
55
18
18
25
14
9
83
21
27
Чан
27
Чан
21
18
17
Гао
17
Гао
18
15
Ву
20
20
15
Ву
10
Тейшейра
30
Си
30
Си
10
Тейшейра
33
Ван
11
Малеле
11
Малеле
33
Ван
55
39
39
55
17
Ли
16
16
17
Ли
18
27
27
18
9
7
7
9
Остались в запасе
Шанхай Шэньхуа
Пхохан Стилерс
24
Zhen Ma
ВР
41
Zhou Zhengkai
ВР
15
Jiabao Wen
ЦЗ
3
Jin Shunkai
ЦЗ
7
Zhou Junchen
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Pyeong-guk Yun
ВР
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
23
Lee Dong-hyeop
ЦЗ
19
Min-ho Yoon
ЦП
22
Kyu-hyeong Kim
ЦП
70
Hwang Seo-woong
ЦП
14
Yong-jun Heo
ЦП
15
Lee Kyu-Min
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Остались в запасе
24
Zhen Ma
ВР
41
Zhou Zhengkai
ВР
15
Jiabao Wen
ЦЗ
3
Jin Shunkai
ЦЗ
7
Zhou Junchen
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Остались в запасе
1
Pyeong-guk Yun
ВР
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
23
Lee Dong-hyeop
ЦЗ
19
Min-ho Yoon
ЦП
22
Kyu-hyeong Kim
ЦП
70
Hwang Seo-woong
ЦП
14
Yong-jun Heo
ЦП
15
Lee Kyu-Min
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Статистика матча Шанхай Шэньхуа - Пхохан Стилерс
2
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
1
8
Нарушения
5
18
Офсайды
1
3
Количество передач
371
416
Сейвы
5
1
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
08.11.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 29 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 1
24.10.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 28 тур
Ухань Три Таунс
1 : 3
18.10.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 27 тур
Шанхай Шэньхуа
7 : 1
10.10.2026
Юньнань Юкунь
Товарищеские матчи
Шанхай Шэньхуа
0 : 0
27.09.2026
Зенит
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Пхохан Стилерс
- : -
01.12.2026
Шанхай Порт
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Киото Санга
1 : 0
24.11.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
21.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Пучхон
2 : 2
08.11.2026
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пхохан Стилерс
3 : 3
04.11.2026
Гамба Осака
Информация о матче
Главный судья:
Салман Ахмад Фалахи
Стадион:
Шанхай Стэдиум
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