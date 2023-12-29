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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Саутгемптон - Плимут Аргайл
Саутгемптон - Плимут Аргайл: обзор матча 29 декабря 2023
Саутгемптон
29.12.2023, пятница, 21:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
2 : 1
Завершен
Плимут Аргайл
56'
К. Алькарас
63'
Ч. Адамс
90+1'
Р. Харди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Плимут Аргайл
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Р. Харди
Замена
Д. Стивенс
️️️️
А. Армстронг
82'
78'
Замена
М. Бунду
️️️️
Ф. Азаз
Замена
С. Мара
️️️️
С. Эдози
75'
71'
Замена
Д. Скарр
️️️️
Х. Плегесуэло
Замена
С. Армстронг
️️️️
У. Смоллбоун
68'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
Ч. Адамс
68'
Замена
Д. Арибо
️️️️
К. Алькарас
68'
66'
Замена
Л. Кандл
️️️️
J. Houghton
65'
Замена
М. Миллер
️️️️
Б. Мамба
ГОЛ! 2:0!
Ч. Адамс
Пас отдал
Т. Харвуд-Беллис
63'
57'
Желтая карточка
Д. Эдвардс
ГОЛ! 1:0!
К. Алькарас
Пас отдал
С. Эдози
56'
Желтая карточка
К. Алькарас
55'
46'
Замена
Р. Харди
️️️️
Б. Уэйн
Желтая карточка
Р. Мэннинг
44'
Желтая карточка
У. Смоллбоун
40'
13'
Желтая карточка
Б. Мамба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
19
Ши Чарльз
ОП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
10
Адам Армстронг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Плимут Аргайл
23
Конор Азар
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
4
Адам Рэнделл
ОП
4
Jordan Houghton
ЦП
10
Финн Азаз
АП
8
Джо Эдвардс
(К)
ПП
7
Морган Уиттакер
ПВ
22
Брендан Гэллоуэй
ЦФ
19
Бен Уэйн
ЦФ
19
Lewis Gibson
ЦФ
Саутгемптон
1
Джо Ламли
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
20
Тайлер Диблинг
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
Плимут Аргайл
25
Каллум Бертон
ВР
20
Кейн Кесслер-Хейден
ЦЗ
17
Дэн Скарр
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
19
Микель Миллер
ЛВ
25
Люк Кандл
ЦП
23
Каллум Райт
ЦП
7
Мустафа Бунду
ПВ
39
Райан Харди
ЦФ
4-1-2-1-2
31
Базуну
3
Мэннинг
4
Харвуд-Беллис
5
Беднарек
2
Уокер-Питерс
19
Чарльз
12
Смоллбоун
24
Алькарас
23
Эдози
10
Армстронг
19
Адамс
2-1-2-2-3
23
Азар
19
Мамба
5
Плегесуэло
4
Рэнделл
8
Эдвардс
4
7
Уиттакер
10
Азаз
19
19
Уэйн
22
Гэллоуэй
10
Армстронг
5
Стивенс
5
Стивенс
10
Армстронг
12
Смоллбоун
17
Армстронг
17
Армстронг
12
Смоллбоун
24
Алькарас
18
Арибо
18
Арибо
24
Алькарас
19
Адамс
10
Фрейзер
10
Фрейзер
19
Адамс
23
Эдози
14
Мара
14
Мара
23
Эдози
5
Плегесуэло
17
Скарр
17
Скарр
5
Плегесуэло
4
25
Кандл
25
Кандл
4
19
Мамба
19
Миллер
19
Миллер
19
Мамба
10
Азаз
7
Бунду
7
Бунду
10
Азаз
19
Уэйн
39
Харди
39
Харди
19
Уэйн
Остались в запасе
Саутгемптон
Плимут Аргайл
1
Джо Ламли
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
20
Тайлер Диблинг
ЦП
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
Главный тренер
Рассел Мартин
25
Каллум Бертон
ВР
20
Кейн Кесслер-Хейден
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
23
Каллум Райт
ЦП
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
20
Тайлер Диблинг
ЦП
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
Остались в запасе
25
Каллум Бертон
ВР
20
Кейн Кесслер-Хейден
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
23
Каллум Райт
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Саутгемптон - Плимут Аргайл
3
2
Всего ударов по воротам
26
8
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
78
22
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
8
8
Офсайды
4
3
Количество передач
749
211
Сейвы
0
7
Точность передач %
92
67
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
10
3
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
3.12
0.59
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Линингтон
(Ньюпорт)
Стадион:
Сент-Мэри
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