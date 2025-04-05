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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Шинник
Алания - Шинник: обзор матча 05 апреля 2025
Алания
05.04.2025, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Шинник
21'
Д. Черткоев
59'
Б. Загре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - Шинник
90'
+5
Желтая карточка
С. Гогуа
Замена
Д. Кокоев
️️️️
А. Закиров
77'
Замена
Р. Дауров
️️️️
Д. Черткоев
76'
70'
Замена
Т. Шипунов
️️️️
Н. Мирошниченко
Замена
Р. Гогниев
️️️️
В. Нафиков
60'
Замена
С. Качмазов
️️️️
З. Датиев
60'
59'
ГОЛ! 1:1!
Б. Загре
ГОЛ! 1:0!
Д. Черткоев
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Заур Датиев
ЛЗ
6
Мурат Ышык
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
71
Данил Казанцев
ОП
21
Артур Козырев
ЦП
9
Артем Закиров
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
11
Дато Черткоев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Шинник
1
Михаил Опарин
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
89
Бен Загре
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
78
Руслан Куль
ПВ
97
Артем Малахов
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Алания
24
Алил Магомедов
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
75
Сармат Огоев
ОП
7
Леван Тавзарашвили
ЦП
28
Инал Дудаев
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
27
Руслан Гогниев
ЦФ
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
20
Тимофей Шипунов
АП
11
Артемий Укомский
ЦФ
4-2-2-2
23
Натабашвили
6
Ышык
19
Бутаев
37
Чирков
5
Датиев
8
Хугаев
71
Казанцев
21
Козырев
9
Закиров
23
Нафиков
11
Черткоев
4-1-2-2-1
1
Опарин
27
Черный
89
Загре
30
Гогуа
42
Джон
38
Алейников
50
Голубев
18
Мирошниченко
97
Малахов
78
Куль
9
Федоров
5
Датиев
4
Качмазов
4
Качмазов
5
Датиев
11
Черткоев
17
Дауров
17
Дауров
11
Черткоев
9
Закиров
17
Кокоев
17
Кокоев
9
Закиров
23
Нафиков
27
Гогниев
27
Гогниев
23
Нафиков
18
Мирошниченко
20
Шипунов
20
Шипунов
18
Мирошниченко
Остались в запасе
Алания
Шинник
24
Алил Магомедов
ВР
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ПЗ
75
Сармат Огоев
ОП
7
Леван Тавзарашвили
ЦП
28
Инал Дудаев
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
51
Тимофей Митров
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
11
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
24
Алил Магомедов
ВР
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ПЗ
75
Сармат Огоев
ОП
7
Леван Тавзарашвили
ЦП
28
Инал Дудаев
ЦП
Остались в запасе
51
Тимофей Митров
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
11
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Алания - Шинник
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Фалов
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Линкин (Воронеж)
Степан Щербаков (Омск)
Резервный судья:
Юрий Матвеев (Москва)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Рудольф Исаков (Санкт-Петербург)
Стадион:
им. С.Билимханова
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