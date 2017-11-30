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Расписание матчей
Италия. Кубок
Удинезе - Перуджа
Удинезе - Перуджа: обзор матча 30 ноября 2017
Удинезе
30.11.2017, четверг, 20:00
Италия. Кубок, 1/16 финала
8 : 3
Завершен
Перуджа
17'
Данило
34'
М. Лопес (П)
40'
К. Ласанья
49'
М. Лопес
63'
М. Лопес (П)
70'
М. Лопес
82'
С. Ингелссон
86'
Я. Янкто
45'
А. Черри (П)
55'
Р. Бьянко
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Удинезе - Перуджа
ГОЛ! 8:2!
Я. Янкто
Пас отдал
Эвандро
86'
ГОЛ! 7:2!
С. Ингелссон
82'
ГОЛ! 6:2!
М. Лопес
Пас отдал
С. Ингелссон
70'
ГОЛ с пенальти! 5:2!
М. Лопес
63'
55'
ГОЛ! 4:2!
Р. Бьянко
Пас отдал
А. Черри
ГОЛ! 4:1!
М. Лопес
Пас отдал
К. Ласанья
49'
Желтая карточка
Б. Нуйтинк
45'
45'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Черри
ГОЛ! 3:0!
К. Ласанья
40'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Лопес
34'
ГОЛ! 1:0!
Данило
Пас отдал
М. Лопес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Удинезе - Перуджа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Перуджа
Италия. Кубок, 1 раунд
Кальяри
3 : 2
05.08.2022
Перуджа
Италия. Кубок, 1 раунд
Дженоа
3 : 2
13.08.2021
Перуджа
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
3 : 0
28.10.2020
Перуджа
Италия. Кубок, 1/8 финала
Наполи
2 : 0
14.01.2020
Перуджа
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
1 : 2
04.12.2019
Перуджа
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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