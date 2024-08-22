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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Стронгест - Пеньяроль
Стронгест - Пеньяроль: обзор матча 22 августа 2024
Стронгест
22.08.2024, четверг, 01:00
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
1 : 0
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Пеньяроль
44'
E. Triverio (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стронгест - Пеньяроль
90'
Желтая карточка
Д. Баез
85'
Замена
C. Mayada
️️️️
P. Milans
Замена
К. Рока
️️️️
Х. Чура
80'
77'
Замена
Д. Баез
️️️️
J. Cabrera
77'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
L. Fernández
Замена
G. Sotomayor
️️️️
A. Ayarza
75'
64'
Желтая карточка
L. Fernández
Желтая карточка
D. Aimar
63'
61'
Замена
L. Hernández
️️️️
E. Darías
61'
Замена
F. Batista
️️️️
M. Silvera
Замена
Б. Миранда
️️️️
J. Amoroso
60'
Замена
М. Энумба
️️️️
M. Caire
60'
Желтая карточка
A. Ayarza
57'
53'
Желтая карточка
W. Aguerre
ГОЛ с пенальти! 1:0!
E. Triverio
44'
Желтая карточка
Д. Вайар
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стронгест
23
Гильермо Вискарра
ВР
3
Darío Aimar
ЦЗ
5
Адриан Хусино
(К)
ЦЗ
6
Abdiel Ayarza
ЦП
15
Maximiliano Caire
ЦП
28
Диего Вайар
ЦП
88
Лусиано Урсино
ЦП
10
Michael Ortega
ЦП
7
Joel Amoroso
ЦП
23
Хейсон Чура
АП
9
Enrique Triverio
ЦФ
Главный тренер
Пабло Лавальен
Пеньяроль
29
Washington Aguerre
ВР
15
Максимильяно Оливера
(К)
ЛЗ
20
Pedro Milans
ЦЗ
2
Guzmán Rodríguez
ЦЗ
2
Léo Coelho
ЦЗ
20
Javier Méndez
ЦП
14
Damián García
ЦП
13
Eduardo Darías
ЦП
7
Javier Cabrera
ЦП
10
Leonardo Fernández
ЦП
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Стронгест
1
Джоан Гутьеррес
ВР
12
Jesús Careaga
ВР
19
Карлос Рока
ЛЗ
44
Марк Энумба
ЦЗ
19
Daniel Lino
ЦЗ
27
Dilan Saavedra
ЦП
8
Marcelo Somoya
ЦП
21
Fabricio Quaglio
ЦФ
26
G. Sotomayor
ЦФ
90
Sebastián Guerrero
ЦФ
11
Бруно Миранда
ЦФ
Пеньяроль
1
Guillermo De Amores
ВР
3
Diego Sosa
ЦЗ
5
Martín Gianoli
ЦЗ
18
Camilo Mayada
ЦП
24
Adrian Fernandez
ЦП
36
Tomas Olase
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
28
Леонардо Секейра
ПВ
28
Джейми Баез
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
9
Facundo Batista
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
2-5-2-1
23
Вискарра
3
5
Хусино
28
Вайар
88
Урсино
10
7
15
6
23
Чура
9
4-5-1
29
20
2
2
15
Оливера
20
13
7
10
14
11
23
Чура
19
Рока
19
Рока
23
Чура
15
44
Энумба
44
Энумба
15
6
26
26
6
7
11
Миранда
11
Миранда
7
20
18
18
20
10
11
Рамирес
11
Рамирес
10
7
28
Баез
28
Баез
7
13
27
27
13
11
9
9
11
Остались в запасе
Стронгест
Пеньяроль
1
Джоан Гутьеррес
ВР
12
Jesús Careaga
ВР
19
Daniel Lino
ЦЗ
27
Dilan Saavedra
ЦП
8
Marcelo Somoya
ЦП
21
Fabricio Quaglio
ЦФ
90
Sebastián Guerrero
ЦФ
Главный тренер
Пабло Лавальен
1
Guillermo De Amores
ВР
3
Diego Sosa
ЦЗ
5
Martín Gianoli
ЦЗ
24
Adrian Fernandez
ЦП
36
Tomas Olase
ЦП
28
Леонардо Секейра
ПВ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Остались в запасе
1
Джоан Гутьеррес
ВР
12
Jesús Careaga
ВР
19
Daniel Lino
ЦЗ
27
Dilan Saavedra
ЦП
8
Marcelo Somoya
ЦП
21
Fabricio Quaglio
ЦФ
90
Sebastián Guerrero
ЦФ
Остались в запасе
1
Guillermo De Amores
ВР
3
Diego Sosa
ЦЗ
5
Martín Gianoli
ЦЗ
24
Adrian Fernandez
ЦП
36
Tomas Olase
ЦП
28
Леонардо Секейра
ПВ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Пабло Лавальен
Главный тренер
Диего Агирре
Статистика матча Стронгест - Пеньяроль
3
3
Всего ударов по воротам
24
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
9
1
Нарушения
12
7
Офсайды
2
0
Количество передач
494
166
Сейвы
2
6
Точность передач %
85
56
Удары мимо ворот
11
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
15
1
Удары из-за пределов штрафной
9
7
xG (ожидаемые голы)
2.33
0.37
Матчи команд
Стронгест
Боливия. Примера, 27 тур
Аврора
- : -
29.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 26 тур
Стронгест
4 : 0
23.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 25 тур
Боливар
1 : 0
09.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 24 тур
Стронгест
4 : 2
01.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 23 тур
Ориенте Петролеро
2 : 1
26.10.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 22 тур
Стронгест
2 : 1
19.10.2026
Олвейс Реди
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 0
19.11.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 14 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
16.11.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 13 тур
Пеньяроль
1 : 1
31.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 12 тур
Хувентуд
0 : 0
24.10.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 11 тур
Ливерпуль
1 : 0
19.10.2026
Пеньяроль
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Гарай
Стадион:
Estadio Hernando Siles, La Paz
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