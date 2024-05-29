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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Пеньяроль - Росарио Сентраль
Пеньяроль - Росарио Сентраль: обзор матча 29 мая 2024
Пеньяроль
29.05.2024, среда, 01:00
Кубок Либертадорес, группа G, 6 тур
2 : 1
Завершен
Росарио Сентраль
32'
L. Fernández
83'
L. Fernández
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пеньяроль - Росарио Сентраль
Желтая карточка
W. Aguerre
89'
ГОЛ! 2:0!
L. Fernández
Пас отдал
J. Cabrera
83'
Желтая карточка
E. Darías
77'
Замена
И. Соса
️️️️
E. Darías
77'
Замена
L. Hernández
️️️️
Л. Секейра
70'
Замена
C. Mayada
️️️️
P. Milans
58'
Замена
J. Cabrera
️️️️
Г. Рамирес
46'
Желтая карточка
L. Fernández
39'
ГОЛ! 1:0!
L. Fernández
Пас отдал
P. Milans
32'
30'
Желтая карточка
Ф. Ибарра
Желтая карточка
J. Méndez
27'
Желтая карточка
Г. Рамирес
21'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Пеньяроль - Росарио Сентраль
5
1
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
17
15
Офсайды
0
2
Количество передач
292
384
Сейвы
5
1
Точность передач %
61
69
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
7
7
xG (ожидаемые голы)
1.77
0.88
Матчи команд
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 0
19.11.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 14 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
16.11.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 13 тур
Пеньяроль
1 : 1
31.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 12 тур
Хувентуд
0 : 0
24.10.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 11 тур
Ливерпуль
1 : 0
19.10.2026
Пеньяроль
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Росарио Сентраль
3 : 1
22.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 16 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
07.11.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Информация о матче
Главный судья:
Пиеро Маса
Стадион:
Эстадио Кампеон дель Сигло
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