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Тоттенхэм - Партизан
Тоттенхэм - Партизан: обзор матча 27 ноября 2014
Тоттенхэм
27.11.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа C, 5 тур
1 : 0
Завершен
Партизан
49'
Б. Стамбули
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Партизан
87'
Желтая карточка
Б. Илич
78'
Замена
Н. Койич
️️️️
П. Шкулетич
72'
Желтая карточка
П. Грбич
Замена
Г. Кейн
️️️️
Р. Сольдадо
66'
62'
Замена
А. Живкович
️️️️
Н. Нинкович
Замена
Н. Бенталеб
️️️️
М. Дембеле
56'
Желтая карточка
Б. Стамбули
51'
ГОЛ! 1:0!
Б. Стамбули
Пас отдал
Р. Сольдадо
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Паулиньо
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Партизан
25
Милан Лукач
ВР
3
Владимир Волков
ЛЗ
31
Лазар Чиркович
ЦЗ
3
Воислав Станкович
ЦЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
10
Саша Маркович
ЦП
22
Саша Илич
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
27
Данко Лазович
ЦФ
22
Петар Грбич
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Партизан
12
Живко Живкович
ВР
3
Неманья Петрович
ЛЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
15
Исмаэль Фофана
ЦФ
7
Предраг Лука
ЦФ
9
Неманья Койич
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Льорис
4
Дэвис
14
Вертонген
21
Кирикеш
26
Ноутон
21
Стамбули
18
Паулиньо
8
Дембеле
12
Леннон
9
Ламела
9
Сольдадо
4-2-1-3
25
Лукач
31
Чиркович
3
Станкович
33
Илич
3
Волков
10
Маркович
22
Илич
44
Нинкович
22
Грбич
27
Лазович
32
Шкулетич
8
Дембеле
6
Бенталеб
6
Бенталеб
8
Дембеле
9
Сольдадо
9
Кейн
9
Кейн
9
Сольдадо
32
Шкулетич
9
Койич
9
Койич
32
Шкулетич
44
Нинкович
14
Живкович
14
Живкович
44
Нинкович
Остались в запасе
Тоттенхэм
Партизан
13
Михел Ворм
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
3
Неманья Петрович
ЛЗ
15
Исмаэль Фофана
ЦФ
7
Предраг Лука
ЦФ
12
Живко Живкович
ВР
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
Остались в запасе
3
Неманья Петрович
ЛЗ
15
Исмаэль Фофана
ЦФ
7
Предраг Лука
ЦФ
12
Живко Живкович
ВР
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Тоттенхэм - Партизан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
- : -
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Железничар
1 : 0
18.10.2026
Партизан
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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