Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Сборная Эр-Рияда - ПСЖ
Сборная Эр-Рияда - ПСЖ: обзор матча 19 января 2023
Сборная Эр-Рияда
19.01.2023, четверг, 20:00
Товарищеские матчи
4 : 5
Завершен
ПСЖ
34'
К. Роналду (П)
45+6'
К. Роналду
56'
Ч. Хюн-Су
90+4'
Талиска
3'
Л. Месси
43'
Маркиньос
53'
С. Рамос
60'
К. Мбаппе (П)
78'
У. Экитике
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сборная Эр-Рияда - ПСЖ
ГОЛ! 4:5!
Талиска
Пас отдал
М. Канно
90'
+4
Замена
А. Утаиф
️️️️
Л. Густаво
85'
Замена
️️️️
С. Аль-Давсари
85'
85'
Замена
А. Кари
️️️️
Витинья
78'
ГОЛ! 3:5!
У. Экитике
Пас отдал
И. Гарби
62'
Замена
️️️️
Л. Месси
62'
Замена
И. Гарби
️️️️
К. Солер
62'
Замена
Т. Пембеле
️️️️
А. Хакими
62'
Замена
Н. Мендеш
️️️️
Ф. Руис
62'
Замена
Э. Битшиабу
️️️️
С. Рамос
62'
Замена
Д. Доннарумма
️️️️
К. Навас
62'
Замена
У. Экитике
️️️️
К. Мбаппе
62'
Замена
В. Заир-Эмери
️️️️
Неймар
Замена
М. Канно
️️️️
А. аль-Хаибари
61'
Замена
А. Каррильо
️️️️
Г. Мартинес
61'
Замена
️️️️
К. Роналду
61'
60'
ГОЛ с пенальти! 3:4!
К. Мбаппе
Желтая карточка
А. аль-Булеахи
59'
ГОЛ! 3:3!
Ч. Хюн-Су
Пас отдал
Г. Мартинес
56'
53'
ГОЛ! 2:3!
С. Рамос
Пас отдал
К. Мбаппе
Замена
Талиска
️️️️
М. Марега
46'
46'
Замена
Витинья
️️️️
Р. Саншеш
46'
Замена
Д. Перейра
️️️️
Маркиньос
ГОЛ! 2:2!
К. Роналду
45'
+6
45'
+3
Пенальти не реализован!
Неймар
43'
ГОЛ! 1:2!
Маркиньос
Пас отдал
К. Мбаппе
39'
Красная карточка
Х. Бернат
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Роналду
34'
33'
Желтая карточка
К. Навас
3'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
Неймар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сборная Эр-Рияда
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
91
Мусса Марега
ЛЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦЗ
29
Салем Аль-Давсари
ПЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ОП
14
Луис Густаво
ЦП
10
Гонсало Мартинес
АП
27
Сауд Абдулхамид
ПВ
20
Чан Хюн-Су
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
18
Карлос Солер
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Сборная Эр-Рияда
33
Конан
ЛЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
19
Андре Каррильо
ЛВ
14
Абдуллах Утаиф
ОП
5
Густаво Куэльяр
ОП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
94
Талиска
АП
28
Мохамед Канно
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
44
Айман Кари
ЦП
17
Витинья
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
22
Уго Экитике
ПВ
4-1-1-2-2
33
аль-Уваис
91
Марега
55
аль-Булеахи
17
аль-Хаибари
29
Аль-Давсари
2
Аль-Ганнам
14
Густаво
10
Мартинес
27
Абдулхамид
7
Роналду
20
Чан Хюн-Су
4-3-2-1
1
Навас
2
Хакими
93
Рамос
5
Маркиньос
24
Бернат
18
Солер
8
Саншеш
8
Руис
10
Месси
10
Неймар
10
Мбаппе
14
Густаво
14
Утаиф
14
Утаиф
14
Густаво
91
Марега
94
Талиска
94
Талиска
91
Марега
10
Мартинес
19
Каррильо
19
Каррильо
10
Мартинес
17
аль-Хаибари
28
Канно
28
Канно
17
аль-Хаибари
1
Навас
1
Доннарумма
1
Доннарумма
1
Навас
8
Руис
25
Мендеш
25
Мендеш
8
Руис
2
Хакими
12
Пембеле
12
Пембеле
2
Хакими
93
Рамос
3
Битшиабу
3
Битшиабу
93
Рамос
10
Неймар
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
10
Неймар
5
Маркиньос
2
Перейра
2
Перейра
5
Маркиньос
Витинья
44
Кари
44
Кари
Витинья
8
Саншеш
17
Витинья
17
Витинья
8
Саншеш
18
Солер
17
Гарби
17
Гарби
18
Солер
10
Мбаппе
22
Экитике
22
Экитике
10
Мбаппе
Остались в запасе
Сборная Эр-Рияда
ПСЖ
33
Конан
ЛЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
5
Густаво Куэльяр
ОП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
33
Конан
ЛЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
5
Густаво Куэльяр
ОП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Сборная Эр-Рияда - ПСЖ
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сборная Эр-Рияда
Товарищеские матчи
Сборная Эр-Рияда
4 : 5
19.01.2023
ПСЖ
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Кинг Фахд
Новости команд
Все
Сборная Эр-Рияда
ПСЖ
Сафонов с женой дали стиля в фотосессии для The Voice
Вчера, 20:06
6
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
Вчера, 09:40
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
Вчера, 08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
Месси опубликовал видео объятий с Роналду перед матчем
2023.01.20 07:36
2
Роналду отреагировал на свой дубль в ворота «ПСЖ»
2023.01.20 00:44
1
Роналду признан лучшим игроком товарищеского матча с «ПСЖ»
2023.01.19 22:50
5
Товарищеский матч. «ПСЖ» победил сборную Эр-Рияда (5:4). У Роналду дубль, у Месси гол, у Мбаппе 1+2
2023.01.19 22:12
1
Месси и Роналду обнялись во время товарищеского матча
2023.01.19 21:57
4
Сафонов с женой дали стиля в фотосессии для The Voice
Вчера, 20:06
6
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
Вчера, 09:40
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
Вчера, 08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+