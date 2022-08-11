Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Панатинаикос - Славия
Панатинаикос - Славия: обзор матча 11 августа 2022
Панатинаикос
11.08.2022, четверг, 20:30
Лига конференций, 3 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Славия
58'
А. Шпорар
90+4'
В. Юрецка
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - Славия
90'
+7
Замена
С. Тецл
️️️️
И. Шранц
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
В. Юрецка
90'
Желтая карточка
И. Шранц
Замена
Карлитос
️️️️
А. Канталапьерда
88'
85'
Желтая карточка
О. Дорли
82'
Замена
Л. Масопуст
️️️️
Д. Дудера
82'
Замена
В. Юрецка
️️️️
Х. Тьехи
Желтая карточка
Х. Магнуссон
80'
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
Г. Вагианнидис
77'
Замена
А. Кампецис
️️️️
С. Александропулос
77'
61'
Замена
М. Усор
️️️️
О. Лингр
61'
Замена
П. Шевчик
️️️️
И. Траоре
ГОЛ! 1:0!
А. Шпорар
58'
Замена
Д. Курбелис
️️️️
Б. Шенкевельд
55'
54'
Желтая карточка
О. Лингр
Желтая карточка
Р. Перес
47'
Желтая карточка
Б. Шенкевельд
44'
39'
Желтая карточка
А. Мандоус
37'
Желтая карточка
Х. Тьехи
Желтая карточка
С. Александропулос
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
27
Хуанкар
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
4
Христ Тьехи
ОП
23
Давид Дудера
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
20
Яннис Сарделис
ЦП
23
Leandro Frroku
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
10
Карлитос
ЦП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
23
Петр Шевчик
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
11
Йира Сор
ПВ
9
Матей Валента
ЦФ
8
Мозес Усор
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
4-3-1-2
91
Бриноли
27
Коцирас
32
Магнуссон
13
Вагианнидис
4
Шенкевельд
14
Александропулос
21
Перес
22
Гнезда Черин
10
Канталапьерда
99
Шпорар
27
Хуанкар
3-1-4-1-1
30
Мандоус
3
Голеш
33
Качараба
4
Усу
4
Тьехи
23
Дудера
12
Траоре
32
Лингр
19
Дорли
99
Олаинка
26
Шранц
4
Шенкевельд
6
Курбелис
6
Курбелис
4
Шенкевельд
10
Канталапьерда
10
Карлитос
10
Карлитос
10
Канталапьерда
14
Александропулос
90
Кампецис
90
Кампецис
14
Александропулос
13
Вагианнидис
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
13
Вагианнидис
12
Траоре
23
Шевчик
23
Шевчик
12
Траоре
23
Дудера
8
Масопуст
8
Масопуст
23
Дудера
32
Лингр
8
Усор
8
Усор
32
Лингр
26
Шранц
11
Тецл
11
Тецл
26
Шранц
4
Тьехи
15
Юрецка
15
Юрецка
4
Тьехи
Остались в запасе
Панатинаикос
Славия
12
Юрий Лодыгин
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
20
Яннис Сарделис
ЦП
23
Leandro Frroku
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
1
Ондрей Колар
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
11
Йира Сор
ПВ
9
Матей Валента
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
20
Яннис Сарделис
ЦП
23
Leandro Frroku
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Остались в запасе
1
Ондрей Колар
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
11
Йира Сор
ПВ
9
Матей Валента
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Панатинаикос - Славия
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
Новости команд
Все
Панатинаикос
Славия
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
Вчера, 23:26
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 20:25
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и «Панатинаикоса» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:27
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и «Панатинаикоса» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:27
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Панатинаикоса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Защитник «Балтики» близок к отъезду в Европу
17 октября
9
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
Вчера, 23:26
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 20:25
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
5 ноября
8
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+