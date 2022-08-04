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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Славия - Панатинаикос
Славия - Панатинаикос: обзор матча 04 августа 2022
Славия
04.08.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Панатинаикос
45+2'
И. Шранц
56'
М. Усор
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Славия - Панатинаикос
Замена
Л. Провод
️️️️
И. Траоре
88'
88'
Замена
А. Пунгурас
️️️️
З. Шарлия
72'
Замена
А. Кампецис
️️️️
Д. Курбелис
Замена
Л. Масопуст
️️️️
И. Шранц
71'
Замена
П. Шевчик
️️️️
О. Лингр
57'
ГОЛ! 2:0!
М. Усор
56'
Красная карточка
Э. Сантос
52'
51'
Желтая карточка
А. Шпорар
Замена
Эвертон
️️️️
Х. Тьехи
46'
Замена
М. Усор
️️️️
Д. Дудера
46'
46'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Ф. Иоаннидис
46'
Замена
Г. Вагианнидис
️️️️
А. Канталапьерда
45'
+3
Желтая карточка
А. Канталапьерда
ГОЛ! 1:0!
И. Шранц
45'
+2
40'
Желтая карточка
Р. Перес
40'
Вторая желтая
С. Паласиос
Желтая карточка
Д. Дудера
33'
31'
Желтая карточка
С. Паласиос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
4
Христ Тьехи
ОП
23
Давид Дудера
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
32
Эвертон
ЛВ
17
Лукаш Провод
ЛВ
23
Петр Шевчик
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
11
Станислав Тецл
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
8
Мозес Усор
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
9
Матей Валента
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Георгиос Вагианнидис
ЦЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
10
Карлитос
ЦП
27
Хуанкар
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
3-1-4-1-1
30
Мандоус
3
Сантос
4
Усу
3
Голеш
4
Тьехи
19
Дорли
32
Лингр
12
Траоре
23
Дудера
99
Олаинка
26
Шранц
3-3-2-2
91
Бриноли
27
Коцирас
31
Шарлия
32
Магнуссон
22
Гнезда Черин
21
Перес
6
Курбелис
10
Канталапьерда
34
Паласиос
7
Иоаннидис
11
Ганя
32
Лингр
23
Шевчик
23
Шевчик
32
Лингр
26
Шранц
8
Масопуст
8
Масопуст
26
Шранц
4
Тьехи
32
Эвертон
32
Эвертон
4
Тьехи
12
Траоре
17
Провод
17
Провод
12
Траоре
23
Дудера
8
Усор
8
Усор
23
Дудера
10
Канталапьерда
13
Вагианнидис
13
Вагианнидис
10
Канталапьерда
31
Шарлия
15
Пунгурас
15
Пунгурас
31
Шарлия
7
Иоаннидис
99
Шпорар
99
Шпорар
7
Иоаннидис
6
Курбелис
90
Кампецис
90
Кампецис
6
Курбелис
Остались в запасе
Славия
Панатинаикос
1
Ондрей Колар
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
11
Станислав Тецл
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
9
Матей Валента
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
12
Юрий Лодыгин
ВР
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
10
Карлитос
ЦП
27
Хуанкар
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
1
Ондрей Колар
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
11
Станислав Тецл
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
9
Матей Валента
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
10
Карлитос
ЦП
27
Хуанкар
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча Славия - Панатинаикос
1
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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