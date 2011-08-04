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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тун - Палермо
Тун - Палермо: обзор матча 04 августа 2011
Тун
04.08.2011, четверг, 21:30
Лига Европы
1 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Палермо
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Личные встречи
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Статистика матча Тун - Палермо
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