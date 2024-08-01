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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Пайде - Стьярнан
Пайде - Стьярнан: обзор матча 01 августа 2024
Пайде
01.08.2024, четверг, 19:30
Лига конференций, 2 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Стьярнан
29'
Х. Оямаа
85'
М. Лиландер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пайде - Стьярнан
ГОЛ! 2:0!
М. Лиландер
85'
83'
Желтая карточка
G. Kristjánsson
ГОЛ! 1:0!
Х. Оямаа
29'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пайде
99
Ebrima Jarju
ВР
2
Михаэль Лиландер
ЦЗ
23
Milan Delević
ЦЗ
19
Никита Баранов
ЦЗ
15
Патрик Кристал
ЦП
77
Daniel Luts
ЦП
16
Predrag Medić
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
29
Joseph Saliste
ЦФ
9
Абдули Сисей
ЦФ
8
Хенрик Оямаа
ЦФ
Главный тренер
Иван Стойкович
Стьярнан
13
Mathias Rosenørn
ВР
6
Sindri Þór Ingimarsson
ЦЗ
32
Örvar Logi Örvarsson
ЦЗ
7
Kjartan Mar Kjartansson
ЦП
7
Örvar Eggertsson
ЦП
35
Helgi Fróði Ingason
ЦП
10
Hilmar Árni Halldórsson
ЦП
17
Róbert Frosti Thorkelsson
ЦП
5
Guðmundur Kristjánsson
ЦФ
15
Þórarinn Ingi Valdimarsson
ЦФ
22
Эмил Атласон
ЦФ
Пайде
1
Микхел Аксалу
ВР
25
Mouhamed Gueye
ЦЗ
5
Gerdo Juhkam
ЦЗ
22
Dimitri Jepihhin
ЦП
10
Андрей Фролов
ЦП
28
Оскар Ойм
ЦП
19
Сиим Лутс
ЦП
56
Mattias Sapp
ЦФ
33
Muhammed Suso
ЦФ
15
Hindrek Ojamaa
ЦФ
20
Кристофер Пихт
ЦФ
11
Mechini Gomis
ЦФ
Стьярнан
12
Árni Snær Ólafsson
ВР
33
Viktor Reynir Oddgeirsson
ВР
9
Daníel Laxdal
ЦЗ
24
Sigurdur Gunnar Jónsson
ЦЗ
8
Jóhann Árni Gunnarsson
ЦП
11
Adolf Daði Birgisson
ЦП
10
Daníel Finns Matthíasson
ЦП
17
Haukur Örn Brink
ЦП
14
Jon Hrafn Barkarson
ЦФ
3-3-1-3
99
2
Лиландер
23
19
Баранов
15
Кристал
77
16
7
Саарма
8
Оямаа
9
Сисей
29
2-5-3
13
6
32
7
35
10
17
7
22
Атласон
15
5
Остались в запасе
Пайде
Стьярнан
1
Микхел Аксалу
ВР
25
Mouhamed Gueye
ЦЗ
5
Gerdo Juhkam
ЦЗ
22
Dimitri Jepihhin
ЦП
10
Андрей Фролов
ЦП
28
Оскар Ойм
ЦП
19
Сиим Лутс
ЦП
56
Mattias Sapp
ЦФ
33
Muhammed Suso
ЦФ
15
Hindrek Ojamaa
ЦФ
20
Кристофер Пихт
ЦФ
11
Mechini Gomis
ЦФ
Главный тренер
Иван Стойкович
12
Árni Snær Ólafsson
ВР
33
Viktor Reynir Oddgeirsson
ВР
9
Daníel Laxdal
ЦЗ
24
Sigurdur Gunnar Jónsson
ЦЗ
8
Jóhann Árni Gunnarsson
ЦП
11
Adolf Daði Birgisson
ЦП
10
Daníel Finns Matthíasson
ЦП
17
Haukur Örn Brink
ЦП
14
Jon Hrafn Barkarson
ЦФ
Остались в запасе
1
Микхел Аксалу
ВР
25
Mouhamed Gueye
ЦЗ
5
Gerdo Juhkam
ЦЗ
22
Dimitri Jepihhin
ЦП
10
Андрей Фролов
ЦП
28
Оскар Ойм
ЦП
19
Сиим Лутс
ЦП
56
Mattias Sapp
ЦФ
33
Muhammed Suso
ЦФ
15
Hindrek Ojamaa
ЦФ
20
Кристофер Пихт
ЦФ
11
Mechini Gomis
ЦФ
Остались в запасе
12
Árni Snær Ólafsson
ВР
33
Viktor Reynir Oddgeirsson
ВР
9
Daníel Laxdal
ЦЗ
24
Sigurdur Gunnar Jónsson
ЦЗ
8
Jóhann Árni Gunnarsson
ЦП
11
Adolf Daði Birgisson
ЦП
10
Daníel Finns Matthíasson
ЦП
17
Haukur Örn Brink
ЦП
14
Jon Hrafn Barkarson
ЦФ
Главный тренер
Иван Стойкович
Статистика матча Пайде - Стьярнан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Пярну Вапрус
0 : 1
31.10.2026
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Пайде
0 : 2
28.10.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Курессааре
0 : 1
24.10.2026
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Пайде
2 : 1
18.10.2026
Нарва Транс
Стьярнан
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Стьярнан
6 : 0
24.10.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Тор Акурейри
3 : 1
17.10.2026
Стьярнан
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Стьярнан
0 : 0
10.10.2026
Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Хафнарфьордур
5 : 2
20.09.2026
Стьярнан
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Стьярнан
2 : 0
13.09.2026
ИБВ
Информация о матче
Стадион:
Paide linnastaadion, Paide
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