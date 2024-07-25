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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Стьярнан - Пайде
Стьярнан - Пайде: обзор матча 25 июля 2024
Стьярнан
25.07.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Пайде
24'
Э. Атласон
73'
Э. Атласон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стьярнан - Пайде
ГОЛ! 2:0!
Э. Атласон
73'
70'
Желтая карточка
P. Medić
ГОЛ! 1:0!
Э. Атласон
24'
22'
Желтая карточка
Н. Баранов
Начало матча
Статистика матча Стьярнан - Пайде
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Стьярнан
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Стьярнан
6 : 0
24.10.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Тор Акурейри
3 : 1
17.10.2026
Стьярнан
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Стьярнан
0 : 0
10.10.2026
Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Хафнарфьордур
5 : 2
20.09.2026
Стьярнан
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Стьярнан
2 : 0
13.09.2026
ИБВ
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Пярну Вапрус
0 : 1
31.10.2026
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Пайде
0 : 2
28.10.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Курессааре
0 : 1
24.10.2026
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Пайде
2 : 1
18.10.2026
Нарва Транс
Информация о матче
Главный судья:
Jeremy Muller, Luxembourg
Стадион:
Stjörnuvöllur, Gardabaer
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