Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Пахтакор - Аль-Васл
Пахтакор - Аль-Васл: обзор матча 17 сентября 2024
Пахтакор
17.09.2024, вторник, 17:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 1 тур
0 : 1
Завершен
Аль-Васл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пахтакор - Аль-Васл
Желтая карточка
М. Усмонов
90'
+7
Замена
М. Усмонов
️️️️
Д. Абдуманнопов
85'
Желтая карточка
I. Ibrokhimov
83'
81'
Замена
S. Juma Awad
️️️️
T. Uchino
70'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
К. Канедо
57'
Желтая карточка
К. Канедо
Желтая карточка
Д. Черан
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пахтакор
12
Владимир Назаров
ВР
3
Шахзод Азмиддинов
ЦЗ
23
Махмуд Махамаджонов
ЦЗ
8
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
7
Хожиакбар Алижонов
ПЗ
8
Диер Холматов
ЛВ
17
Достон Хамдамов
ЦП
23
Абдурауф Буриев
ЦП
27
Sardor Sobirkhuzhaev
ЦП
33
Дониер Абдуманнопов
ПВ
10
Драган Черан
(К)
ЦФ
Главный тренер
Максим Шацких
Аль-Васл
1
Khaled Saif
ВР
12
Абдулрахман Салех
ЛЗ
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
22
Takashi Uchino
ЦЗ
31
Nicolás Giménez
ЦЗ
4
Soufiane Bouftini
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
6
Siaka Sidibe
ЦП
7
Ali Saleh
(К)
ЦФ
9
Adama Diallo
ЦФ
7
Кайо Канедо
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
Пахтакор
1
Павел Павлюченко
ВР
55
Мухаммадрасул Абдумажидов
ЦЗ
5
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
8
Дилшод Саитов
ПЗ
15
Diyor Ortikboev
ЦП
9
Ibrokhim Ibrokhimov
ЦП
8
Бехруз Аскаров
ЦП
22
Умар Адхамзода
ЦП
40
Кими Мерк
АП
31
Мухаммадали Усмонов
ПВ
99
Ulugbek Khoshimov
ЦФ
11
Пулатхужа Ходорхонов
ЦФ
Аль-Васл
55
Abdullah Salem
ВР
32
Mohamed Ali
ВР
34
Yousif Ali Almheiri
ЦЗ
44
Salem Juma Awad
ЦЗ
22
Срджан Мияилович
ЦП
18
Malek Janeer
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
6
Majed Suroor
ЦП
5
Ali Salmin
ЦП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
4-3-2-1
12
Назаров
3
Азмиддинов
23
Махамаджонов
8
Абдуллаев
7
Алижонов
17
Хамдамов
23
Буриев
27
8
Холматов
33
Абдуманнопов
10
Черан
3-2-1-3
1
31
4
25
Перес
22
12
Салех
6
7
Канедо
9
7
9
9
33
Абдуманнопов
31
Усмонов
31
Усмонов
33
Абдуманнопов
22
44
44
22
Салех
5
5
Салех
7
Канедо
9
Сеферович
9
Сеферович
7
Канедо
Остались в запасе
Пахтакор
Аль-Васл
1
Павел Павлюченко
ВР
55
Мухаммадрасул Абдумажидов
ЦЗ
5
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
8
Дилшод Саитов
ПЗ
15
Diyor Ortikboev
ЦП
8
Бехруз Аскаров
ЦП
22
Умар Адхамзода
ЦП
40
Кими Мерк
АП
99
Ulugbek Khoshimov
ЦФ
11
Пулатхужа Ходорхонов
ЦФ
Главный тренер
Максим Шацких
55
Abdullah Salem
ВР
32
Mohamed Ali
ВР
34
Yousif Ali Almheiri
ЦЗ
22
Срджан Мияилович
ЦП
18
Malek Janeer
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
6
Majed Suroor
ЦП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
Главный тренер
Милош Милоевич
Остались в запасе
1
Павел Павлюченко
ВР
55
Мухаммадрасул Абдумажидов
ЦЗ
5
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
8
Дилшод Саитов
ПЗ
15
Diyor Ortikboev
ЦП
8
Бехруз Аскаров
ЦП
22
Умар Адхамзода
ЦП
40
Кими Мерк
АП
99
Ulugbek Khoshimov
ЦФ
11
Пулатхужа Ходорхонов
ЦФ
Остались в запасе
55
Abdullah Salem
ВР
32
Mohamed Ali
ВР
34
Yousif Ali Almheiri
ЦЗ
22
Срджан Мияилович
ЦП
18
Malek Janeer
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
6
Majed Suroor
ЦП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
Главный тренер
Максим Шацких
Главный тренер
Милош Милоевич
Статистика матча Пахтакор - Аль-Васл
3
1
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
9
12
Офсайды
1
2
Количество передач
440
254
Сейвы
3
2
Точность передач %
80
64
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 30 тур
Пахтакор
- : -
03.12.2026
Согдиана
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Кызылкум
1 : 2
28.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
Локомотив Ташкент
2 : 1
20.11.2026
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Пахтакор
3 : 1
08.11.2026
Коканд 1912
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Вахда
- : -
03.12.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 7 тур
Аль-Васл
4 : 2
28.11.2026
Аль-Зафра
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Трактор
1 : 5
23.11.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Васл
2 : 1
19.11.2026
Хатта Клуб
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Джазира
2 : 1
08.11.2026
Аль-Васл
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Васл
4 : 3
02.11.2026
Аль-Кува Аль-Джавия
Информация о матче
Главный судья:
Юсуке Араки
(Токио)
Стадион:
JAR Stadium, Tashkent
Новости команд
Все
Пахтакор
Аль-Васл
«Аль-Иттихад» – «Пахтакор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Аль-Иттихада» и «Пахтакора» на победу в матче 5-го тура
22 ноября
Второй по стоимости футболист «Ростова» интересен двум клубам
28 сентября
1
Игроку Ирака пригрозили казнью после ошибок на ЧМ-2026
23 июня
6
У экс-вингера «Спартака» Урунова есть два варианта в РПЛ
26 марта
3
«Аль-Иттихад» – «Пахтакор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Аль-Иттихада» и «Пахтакора» на победу в матче 5-го тура
22 ноября
Игроку Ирака пригрозили казнью после ошибок на ЧМ-2026
23 июня
6
У экс-вингера «Спартака» Урунова есть два варианта в РПЛ
26 марта
3
Клуб РПЛ хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Узбекистана
2025.11.25 12:31
4
Второй по стоимости футболист «Ростова» интересен двум клубам
28 сентября
1
Победитель ЛЧ Зума, которого предлагали в РПЛ, нашел новый клуб
1 марта
Экс-тренер «Спартака» возглавил клуб из ОАЭ
8 февраля
2
«Зениту» предложили бразильского защитника на замену Нино
5 февраля
4
Стала известна позиция ЦСКА по Адриэлсону и Андраде
22 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+