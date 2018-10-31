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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Реймс - Орлеан
Реймс - Орлеан: обзор матча 31 октября 2018
Реймс
31.10.2018, среда, 23:05
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 3
Завершен
Орлеан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Реймс - Орлеан
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Орлеан
Франция. Третья лига, 13 тур
Орлеан
- : -
23.11.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Орлеан
1 : 1
31.10.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
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Франция. Третья лига, 8 тур
Орлеан
0 : 0
26.09.2026
Канн
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