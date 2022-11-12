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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Оренбург-2 - Тюмень
Оренбург-2 - Тюмень: обзор матча 12 ноября 2022
Оренбург-2
12.11.2022, суббота, 14:00
Россия. Вторая лига. Группа 4, 17 тур
0 : 2
Завершен
Тюмень
9'
Н. Касаткин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург-2 - Тюмень
90'
+1
Желтая карточка
Л. Шарифуллин
82'
Замена
А. Анисимов
️️️️
Е. Болотов
Желтая карточка
Н. Шершов
61'
46'
Замена
Н. Балахонцев
️️️️
А. Коротаев
44'
Желтая карточка
В. Милютин
9'
ГОЛ! 0:1!
Н. Касаткин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург-2
73
Дмитрий Чванов
ВР
47
Тимур Николаев
ЦЗ
53
Виктор Черязов
ЦЗ
54
Кирилл Артемьев
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
25
Никита Шершов
ЛВ
31
Данила Князев
ЛВ
18
Дмитрий Васильев
ОП
59
Артем Лобов
ЦП
69
Семен Юрин
ЦФ
65
Иван Гулько
ЦФ
Главный тренер
Максим Грошев
Тюмень
1
Егор Любаков
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
57
Евгений Болотов
ОП
37
Вадим Симутенков
ОП
20
Владимир Лаптев
ЦП
10
Никита Касаткин
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Оренбург-2
98
Михаил Афанасьев
ВР
51
Данил Хорошков
ЦЗ
67
Владислав Антонов
ПЗ
96
Роман Гавриленко
ПЗ
93
Владислав Борькин
ЦП
79
Александр Лопарев
ЦП
78
Владимир Бадюкевич
АП
92
Денис Феденко
ПВ
43
Никита Пожидаев
ПВ
64
Владимир Ахватов
ЦФ
Тюмень
95
Максим Едапин
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
34
Никита Балахонцев
ЛВ
19
Линар Шарифуллин
ЦП
26
Анатолий Анисимов
ЦП
11
Илья Порохов
ПВ
90
Даниил Павлов
ЦФ
4-1-1-2-2
73
Чванов
47
Николаев
53
Черязов
54
Артемьев
61
Столбов
18
Васильев
59
Лобов
31
Князев
25
Шершов
65
Гулько
69
Юрин
3-2-1-2-2
1
Любаков
93
Милютин
72
Бем
13
Петров
57
Болотов
37
Симутенков
20
Лаптев
10
Касаткин
11
Николаев
22
Кобялко
24
Коротаев
57
Болотов
26
Анисимов
26
Анисимов
57
Болотов
24
Коротаев
34
Балахонцев
34
Балахонцев
24
Коротаев
Остались в запасе
Оренбург-2
Тюмень
98
Михаил Афанасьев
ВР
51
Данил Хорошков
ЦЗ
67
Владислав Антонов
ПЗ
96
Роман Гавриленко
ПЗ
93
Владислав Борькин
ЦП
79
Александр Лопарев
ЦП
78
Владимир Бадюкевич
АП
92
Денис Феденко
ПВ
43
Никита Пожидаев
ПВ
64
Владимир Ахватов
ЦФ
Главный тренер
Максим Грошев
13
Владислав Тюрин
ЛВ
95
Максим Едапин
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
19
Линар Шарифуллин
ЦП
11
Илья Порохов
ПВ
90
Даниил Павлов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
98
Михаил Афанасьев
ВР
51
Данил Хорошков
ЦЗ
67
Владислав Антонов
ПЗ
96
Роман Гавриленко
ПЗ
93
Владислав Борькин
ЦП
79
Александр Лопарев
ЦП
78
Владимир Бадюкевич
АП
92
Денис Феденко
ПВ
43
Никита Пожидаев
ПВ
64
Владимир Ахватов
ЦФ
Остались в запасе
13
Владислав Тюрин
ЛВ
95
Максим Едапин
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
19
Линар Шарифуллин
ЦП
11
Илья Порохов
ПВ
90
Даниил Павлов
ЦФ
Главный тренер
Максим Грошев
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Оренбург-2 - Тюмень
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Челябинск-2
1 : 2
01.11.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Рубин-2
1 : 2
19.10.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Оренбург-2
1 : 1
11.10.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Ижевск
3 : 1
04.10.2026
Оренбург-2
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
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Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Голов
(Омск)
Помощники судьи:
Денис Калинин (Ленинградская обл.)
Иван Агальцов (Московская обл.)
Резервный судья:
Шамиль Мамедов (Оренбург)
Инспектор:
Роман Лихачев (Екатеринбург)
Стадион:
Газовик
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