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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Китайский Тайбэй - Оман
Китайский Тайбэй - Оман: обзор матча 06 июня 2024
Китайский Тайбэй
06.06.2024, четверг, 14:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа D, 5 тур
0 : 3
Завершен
Оман
75'
Д. Аль-Яхмади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Китайский Тайбэй - Оман
Замена
T. Shao-chieh
️️️️
W. Chih-Hao
86'
Замена
Y. Huang
️️️️
C. Wu
86'
75'
ГОЛ! 0:1!
Д. Аль-Яхмади
69'
Замена
Д. Аль-Яхмади
️️️️
З. Аль-Агбари
69'
Замена
А. Фаваз
️️️️
О. Аль-Малки
69'
Замена
M. Al Ghafri
️️️️
Э. Аль-Субхи
Замена
C. Chao-an
️️️️
M. Liang
67'
Замена
W. Huang
️️️️
C. Hao-Wei
67'
Желтая карточка
W. Chih-Hao
50'
23'
Желтая карточка
Х. Аль-Саади
Желтая карточка
P. Liang Chen
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Китайский Тайбэй
1
Pan Wen-Chieh
ВР
27
Shao-Chi Fong
ЦЗ
4
Chen Ting-yang
ЦЗ
6
Chen Wei-chuan
ЦЗ
5
Meng-Hsin Liang
ЦЗ
12
Wen Chih-Hao
ЦП
11
Chun-Ching Wu
ЦП
17
Po Liang Chen
ЦП
7
Chen Hao-Wei
ЦФ
10
Ange Kouamé
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Росс
Оман
1
Ибрахим Аль-Мухаини
ВР
17
Али Аль-Бусаиди
ЛЗ
3
Abdul Aziz Al-Shamousi
ЦЗ
2
Mohammed Al-Musalami
ЦЗ
6
Ахмед Аль-Хамиси
ЦЗ
8
Заир Аль-Агбари
ЛВ
23
Хариб Аль-Саади
ОП
21
Аршад Аль-Алави
ЦП
21
Абдулрахман Аль-Мушайфри
ПВ
9
Омар Аль-Малки
ЦФ
7
Эссам Аль-Субхи
ЦФ
Главный тренер
Бранко Иванкович
Китайский Тайбэй
1
Huang Chiu Lin
ВР
4
Yung-Chun Huang
ЦЗ
6
Chao Ming-hsiu
ЦП
4
Tu Shao-chieh
ЦП
9
Yao-Hsing Yu
ЦФ
14
Chen Chao-an
ЦФ
18
Yu Chia Huang
ЦФ
9
Wei-Chieh Huang
ЦФ
Оман
18
Файиз Аль-Рушейди
ВР
22
Ахмед Аль-Раваи
ВР
14
Ахмед Аль-Кааби
ЛЗ
13
Amjad Al-Harthi
ЦЗ
16
Халид Аль-Брайки
ЦЗ
2
Ганим Аль-Абаши
ЦЗ
20
Мусаб Аль-Мамари
ЦП
12
Абдулла Фаваз
ЦП
9
Mohammed Al Ghafri
ЦП
20
Салах Аль-Яхьяи
АП
10
Джамиль Аль-Яхмади
ПВ
17
Nasser Al-Rawahi
ЦФ
4-3-2
1
27
6
5
4
12
11
17
10
7
4-1-1-2-2
1
Аль-Мухаини
3
2
6
Аль-Хамиси
17
Аль-Бусаиди
23
Аль-Саади
21
Аль-Алави
21
Аль-Мушайфри
8
Аль-Агбари
7
Аль-Субхи
9
Аль-Малки
11
4
4
11
12
4
4
12
5
14
14
5
7
9
9
7
9
Аль-Малки
12
Фаваз
12
Фаваз
9
Аль-Малки
7
Аль-Субхи
9
9
7
Аль-Субхи
8
Аль-Агбари
10
Аль-Яхмади
10
Аль-Яхмади
8
Аль-Агбари
Остались в запасе
Китайский Тайбэй
Оман
1
Huang Chiu Lin
ВР
6
Chao Ming-hsiu
ЦП
9
Yao-Hsing Yu
ЦФ
18
Yu Chia Huang
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Росс
17
Nasser Al-Rawahi
ЦФ
18
Файиз Аль-Рушейди
ВР
22
Ахмед Аль-Раваи
ВР
14
Ахмед Аль-Кааби
ЛЗ
13
Amjad Al-Harthi
ЦЗ
16
Халид Аль-Брайки
ЦЗ
2
Ганим Аль-Абаши
ЦЗ
20
Мусаб Аль-Мамари
ЦП
20
Салах Аль-Яхьяи
АП
Главный тренер
Бранко Иванкович
Остались в запасе
1
Huang Chiu Lin
ВР
6
Chao Ming-hsiu
ЦП
9
Yao-Hsing Yu
ЦФ
18
Yu Chia Huang
ЦФ
Остались в запасе
17
Nasser Al-Rawahi
ЦФ
18
Файиз Аль-Рушейди
ВР
22
Ахмед Аль-Раваи
ВР
14
Ахмед Аль-Кааби
ЛЗ
13
Amjad Al-Harthi
ЦЗ
16
Халид Аль-Брайки
ЦЗ
2
Ганим Аль-Абаши
ЦЗ
20
Мусаб Аль-Мамари
ЦП
20
Салах Аль-Яхьяи
АП
Главный тренер
Мэтт Росс
Главный тренер
Бранко Иванкович
Статистика матча Китайский Тайбэй - Оман
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Китайский Тайбэй
Товарищеские матчи. Сборные
Китайский Тайбэй
0 : 3
14.11.2026
Киргизия
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 0
11.11.2026
Китайский Тайбэй
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Китайский Тайбэй
1 : 3
31.03.2026
Шри-Ланка
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Туркменистан
3 : 1
18.11.2025
Китайский Тайбэй
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Китайский Тайбэй
1 : 6
14.10.2025
Таиланд
Оман
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Кувейт
- : -
23.12.2027
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
4 : 1
07.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
3 : 0
05.06.2026
Оман
Кубок арабских наций, 3 тур
Оман
2 : 1
08.12.2025
Коморские острова
Кубок арабских наций, 2 тур
Оман
0 : 0
05.12.2025
Марокко
Информация о матче
Стадион:
Taipei Municipal Stadium, Taipei
Посещаемость:
5700
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