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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпия - ВПС
Олимпия - ВПС: обзор матча 06 июля 2017
Олимпия
06.07.2017, четверг, 21:15
Лига Европы, 1 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
ВПС
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Олимпия - ВПС
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Олимпия
Словения. Первая Лига, 16 тур
Олимпия
- : -
21.11.2026
Радомлье
Словения. Первая Лига, 15 тур
НК Нафта Лендава
1 : 1
06.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Олимпия
1 : 1
28.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 12 тур
Алюминий
0 : 1
16.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 11 тур
Олимпия
3 : 3
10.10.2026
Мура 05
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
Гнистан
5 : 1
08.11.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Оулу
0 : 0
28.10.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
КуПС
2 : 0
18.10.2026
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«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
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