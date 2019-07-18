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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
РФШ - Олимпия
РФШ - Олимпия: обзор матча 18 июля 2019
РФШ
18.07.2019, четверг, 19:00
Лига Европы, 1 раунд
0 : 2
Первый матч – 3 : 2
Завершен
Олимпия
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Статистика матча РФШ - Олимпия
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0
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0
0
Матчи команд
РФШ
Латвия. Высшая лига, 35 тур
РФШ
3 : 0
01.11.2026
Гробиня
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Супер Нова
0 : 3
25.10.2026
РФШ
Латвия. Высшая лига, 33 тур
РФШ
2 : 0
19.10.2026
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 25 тур
РФШ
4 : 0
15.10.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 32 тур
РФШ
4 : 2
11.10.2026
Елгава
Олимпия
Словения. Первая Лига, 17 тур
Бринье Гросуплье
- : -
29.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 16 тур
Олимпия
1 : 0
21.11.2026
Радомлье
Словения. Первая Лига, 15 тур
НК Нафта Лендава
1 : 1
06.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Олимпия
1 : 1
28.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 12 тур
Алюминий
0 : 1
16.10.2026
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