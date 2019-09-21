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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Олимп - Зенит-2
Олимп - Зенит-2: обзор матча 21 сентября 2019
Олимп
21.09.2019, суббота, 12:00
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 10 тур
2 : 5
Завершен
Зенит-2
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Статистика матча Олимп - Зенит-2
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Матчи команд
Олимп
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 16 тур
Знамя Труда
1 : 2
02.11.2019
Олимп
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 15 тур
Олимп
1 : 1
26.10.2019
Казанка
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 14 тур
Ленинградец
0 : 0
19.10.2019
Олимп
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 13 тур
Родина
2 : 2
12.10.2019
Олимп
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 12 тур
Олимп
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05.10.2019
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0 : 1
03.10.2026
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Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
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0 : 3
12.09.2026
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Информация о матче
Стадион:
академии "Спартак"
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