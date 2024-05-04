Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест
Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест: обзор матча 04 мая 2024
Шеффилд Юнайтед
04.05.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
1 : 3
Завершен
Ноттингем Форест
17'
Б. Бреретон (П)
27'
К. Хадсон-Одои
51'
Р. Йетс
65'
К. Хадсон-Одои
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест
Вторая желтая
А. Ахмедходжич
90'
+6
90'
Замена
Т. Авонийи
️️️️
К. Вуд
90'
Замена
Н. Домингес
️️️️
К. Хадсон-Одои
83'
Замена
Г. Тоффоло
️️️️
Г. Монтиэль
Желтая карточка
А. Ахмедходжич
75'
Замена
В. Соуза
️️️️
К. Арчер
74'
67'
Замена
М. Ниахате
️️️️
Э. Эланга
Замена
Д. Макэйти
️️️️
А. Брукс
66'
65'
ГОЛ! 1:3!
К. Хадсон-Одои
Пас отдал
М. Гиббс-Уайт
51'
ГОЛ! 1:2!
Р. Йетс
Пас отдал
В. Боли
27'
ГОЛ! 1:1!
К. Хадсон-Одои
Пас отдал
Данило
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Бреретон
17'
16'
Желтая карточка
Г. Монтиэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
(К)
ЛЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
11
Андре Брукс
ЛВ
38
Густаво Хамер
ОП
4
Олли Арбластер
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
8
Данило
ОП
22
Райан Йетс
(К)
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Шеффилд Юнайтед
13
Иво Грбич
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Вильям Осула
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Фодеринхэм
14
Робинсон
6
Трасти
15
Ахмедходжич
2
Богль
38
Хамер
23
Осборн
4
Арбластер
11
Брукс
22
Бреретон
9
Арчер
4-1-2-2-1
26
Селс
34
Эйна
30
Боли
5
Мурильо
29
Монтиэль
8
Данило
22
Йетс
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
19
Эланга
9
Вуд
9
Арчер
5
Соуза
5
Соуза
9
Арчер
11
Брукс
24
Макэйти
24
Макэйти
11
Брукс
29
Монтиэль
15
Тоффоло
15
Тоффоло
29
Монтиэль
19
Эланга
19
Ниахате
19
Ниахате
19
Эланга
7
Хадсон-Одои
8
Домингес
8
Домингес
7
Хадсон-Одои
9
Вуд
14
Авонийи
14
Авонийи
9
Вуд
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест
13
Иво Грбич
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
10
Вильям Осула
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
30
Мэтт Тернер
ВР
8
Шейку Куяте
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Джованни Рейна
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
10
Вильям Осула
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
8
Шейку Куяте
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Джованни Рейна
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест
1
1
1
Всего ударов по воротам
17
15
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
9
7
Офсайды
0
1
Количество передач
508
429
Сейвы
1
4
Точность передач %
79
78
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
2.27
1.49
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
- : -
02.12.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Бремэлл Лейн
Новости команд
Все
Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест
АПЛ. «Челси» проиграл аутсайдеру чемпионата (2:3), потерпев третье поражение подряд
00:54
«Ноттингем Форест» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:50
АПЛ: шансы «Ноттингем Форест» и «Челси» на победу в матче 12-го тура
26 ноября
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
2025.05.13 11:51
АПЛ. «Челси» проиграл аутсайдеру чемпионата (2:3), потерпев третье поражение подряд
00:54
«Ноттингем Форест» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:50
АПЛ: шансы «Ноттингем Форест» и «Челси» на победу в матче 12-го тура
26 ноября
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+