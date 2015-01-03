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Расписание матчей
Англия. Кубок
Рочдейл - Ноттингем Форест
Рочдейл - Ноттингем Форест: обзор матча 03 января 2015
Рочдейл
03.01.2015, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 3 раунд
1 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Рочдейл - Ноттингем Форест
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 16 тур
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- : -
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Рочдейл
0 : 1
14.11.2026
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Англия. Вторая лига, 14 тур
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4 : 2
31.10.2026
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Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
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2 : 2
20.10.2026
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3 : 2
17.10.2026
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- : -
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
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Рочдейл
Ноттингем Форест
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