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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Приштина - Норрчепинг
Приштина - Норрчепинг: обзор матча 06 июля 2017
Приштина
06.07.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, 1 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 5
Завершен
Норрчепинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Приштина - Норрчепинг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Приштина
Косово. Суперлига, 36 тур
Приштина
1 : 2
31.05.2026
Дреница
Косово. Суперлига, 35 тур
Балкани
1 : 2
24.05.2026
Приштина
Косово. Суперлига, 34 тур
Приштина
2 : 3
17.05.2026
Феризай
Косово. Суперлига, 33 тур
Приштина е Ре
3 : 2
06.05.2026
Приштина
Косово. Суперлига, 32 тур
Приштина
0 : 1
02.05.2026
Дрита
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
2 : 0
09.11.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Норрчепинг
1 : 2
01.11.2025
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Мьеллбю
2 : 1
26.10.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Норрчепинг
0 : 2
18.10.2025
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
ГАИС
2 : 1
04.10.2025
Норрчепинг
Информация о матче
Стадион:
Ния Паркен
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Приштина
Норрчепинг
«Шериф» – «Приштина»: прогноз на матч 10 июля с 66% вероятностью захода ставки
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«Шериф» – «Приштина»: прогноз на матч 10 июля с 66% вероятностью захода ставки
2025.07.09 11:10
Прогноз на точный счeт матча «Шериф» – «Приштина»: Лига Европы, 10 июля 2025
2025.07.09 09:10
Стала известна судьба пропавшего форварда «Милана»
2023.10.20 00:10
2
Нападающий «Милана» пропал в Швеции
2023.10.19 11:30
2
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2023.02.20 12:20
2
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2022.06.23 09:54
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