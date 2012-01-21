Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Кубок
Ньор - Орлеан
Ньор - Орлеан: обзор матча 21 января 2012
Ньор
21.01.2012, суббота, 21:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Орлеан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ньор - Орлеан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ньор
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ньор
0 : 4
22.01.2023
Осер
Франция. Кубок, 1/32 финала
Гранвиль
0 : 3
07.01.2023
Ньор
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ньор
1 : 2
04.01.2020
Сан-Пьерруа
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бержерац
2 : 1
05.01.2019
Ньор
Франция. Кубок, 1/32 финала
Генгам
1 : 0
06.01.2018
Ньор
Орлеан
Франция. Третья лига, 13 тур
Орлеан
- : -
23.11.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Орлеан
1 : 1
31.10.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Орлеан
0 : 0
26.09.2026
Канн
Информация о матче
Стадион:
Рене Гайллар
Новости команд
Все
Ньор
Орлеан
Кубок Франции. «ПСЖ» прошел «Орлеан» (4:1), у Мбаппе 2+2
2024.01.21 00:37
«Они и так черные, им не нужны манишки»: французский клуб отстранил тренера за расизм
2023.10.10 22:20
Экс-полузащитник «Динамо» и «Краснодара» Каборе перешел во французский клуб
2022.06.04 09:53
«ПСЖ» подписал годичный контракт со своим воспитанником Летеллье
2020.09.26 10:17
Бывший хавбек «Зенита» Молло перешел в «Орлеан». Француз сменил шесть клубов за два года
2020.01.28 13:42
8
Экс-полузащитник «Динамо» и «Краснодара» Каборе перешел во французский клуб
2022.06.04 09:53
Матч Лиги 2 остановили из-за отключившегося света
2018.10.19 22:41
«Ньор» просит не благодарить «Барселону» за победу над «ПСЖ»
2017.03.09 11:55
Кубок Франции. «Сошо» оказался сильнее «Бастии», «Сарр-Юнион» одержал верх над «Ньором»
2016.01.19 23:02
Кубок Франции. «ПСЖ» прошел «Орлеан» (4:1), у Мбаппе 2+2
2024.01.21 00:37
«Они и так черные, им не нужны манишки»: французский клуб отстранил тренера за расизм
2023.10.10 22:20
«ПСЖ» подписал годичный контракт со своим воспитанником Летеллье
2020.09.26 10:17
Бывший хавбек «Зенита» Молло перешел в «Орлеан». Француз сменил шесть клубов за два года
2020.01.28 13:42
8
«Орлеан» станет фарм-клубом «ПСЖ» в Лиге 2
2019.02.27 07:11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+