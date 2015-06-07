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Расписание матчей
Молодежный ЧМ
Венгрия (мол.) - Нигерия U20
Венгрия (мол.) - Нигерия U20: обзор матча 07 июня 2015
Венгрия (мол.)
07.06.2015, воскресенье, 08:00
Чемпионат мира U-20, группа E, 3 тур
0 : 2
Завершен
Нигерия U20
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Венгрия (мол.) - Нигерия U20
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Венгрия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Исландия (мол.)
3 : 0
21.03.2025
Венгрия (мол.)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Нидерланды (мол)
6 : 1
30.03.2021
Венгрия (мол.)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Венгрия (мол.)
1 : 2
27.03.2021
Румыния (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Венгрия (мол.)
0 : 3
24.03.2021
Германия (мол)
Чемпионат мира U-20, 1/8 финала
Сербия (до 20)
2 : 1
10.06.2015
Венгрия (мол.)
Нигерия U20
Молодежный чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина U20
4 : 0
08.10.2025
Нигерия U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
Нигерия U20
1 : 1
06.10.2025
Колумбия U20
Молодежный чемпионат мира, 2 тур
Нигерия U20
3 : 2
03.10.2025
Саудовская Аравия U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
Норвегия U20
1 : 0
29.09.2025
Нигерия U20
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия U20
1 : 3
23.09.2025
Нигерия U20
Информация о матче
Стадион:
Таранаки Стэдиум
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Венгрия (мол.)
Нигерия U20
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
Нидерланды и Германия вышли в плей-офф молодежного Евро-2021
2021.03.30 20:57
Семь футболистов молодежной сборной России получили травмы и отозваны из команды
2020.11.09 17:14
26 игроков сборной Нигерии-U17 не прошли тест на возраст
2016.08.04 14:50
9
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
Нидерланды и Германия вышли в плей-офф молодежного Евро-2021
2021.03.30 20:57
Семь футболистов молодежной сборной России получили травмы и отозваны из команды
2020.11.09 17:14
26 игроков сборной Нигерии-U17 не прошли тест на возраст
2016.08.04 14:50
9
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