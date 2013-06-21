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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Нигерия - Уругвай
Нигерия - Уругвай: обзор матча 21 июня 2013
Нигерия
21.06.2013, пятница, 02:00
Кубок Конфедераций, группа B, 2 тур
1 : 2
Завершен
Уругвай
38'
Д. Оби Микел
19'
Д. Лугано
52'
Д. Форлан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нигерия - Уругвай
87'
Замена
А. Перейра
️️️️
К. Родригес
84'
Желтая карточка
С. Коатес
82'
Замена
С. Коатес
️️️️
Л. Суарес
79'
Желтая карточка
Д. Лугано
Желтая карточка
Д. Акпала
75'
Замена
Д. Акпала
️️️️
Б. Идейе
73'
Замена
С. Мба
️️️️
Д. Огочукву
66'
Желтая карточка
М. Бабатунде
60'
52'
ГОЛ! 1:2!
Д. Форлан
Пас отдал
Э. Кавани
Замена
М. Бабатунде
️️️️
Н. Одуамади
45'
ГОЛ! 1:1!
Д. Оби Микел
Пас отдал
Б. Идейе
38'
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лугано
Пас отдал
Д. Форлан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нигерия
1
Винсент Эньяма
ВР
3
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
14
Годфри Обоабона
ЦЗ
5
Эфе Эмброуз
ЦЗ
22
Кеннет Омеруо
ЦЗ
19
Джон Огочукву
ЦП
10
Джон Оби Микел
ЦП
13
Фегор Огуде
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
20
Ннамди Одуамади
ЦФ
8
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Стефен Кеши
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
3
Диего Годин
ЦЗ
2
Диего Лугано
ЦЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
16
Макси Перейра
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
17
Аревало Риос
ЦП
20
Альваро Гонсалес
ЦП
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Нигерия
21
Чигозие Агбим
ВР
16
Остин Эджиде
ВР
12
Соломон Квамбе
ЦЗ
6
Азубуйк Эгвуекве
ЦЗ
21
Франсис Бенжамин
ЦЗ
17
Огений Онази
ЦП
19
Сандей Мба
ЦП
18
Михел Бабатунде
ЦП
11
Мохамед Гамбо
ЦФ
14
Энтони Уджа
ЦФ
9
Джозеф Акпала
ЦФ
18
Патрик Эзе
ЦФ
Уругвай
12
Хуан Кастильо
ВР
23
Мартин Силва
ВР
6
Альваро Перейра
ЛЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
19
Андрес Скотти
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
8
Себастьян Эгурен
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
10
Гастон Рамирес
АП
8
Абель Эрнандес
ЦФ
4-3-1-2
1
Эньяма
3
Эчиеджиле
5
Эмброуз
22
Омеруо
14
Обоабона
19
Огочукву
10
Оби Микел
13
Огуде
7
Муса
8
Идейе
20
Одуамади
4-3-3
23
Муслера
2
Лугано
22
Касерес
16
Перейра
3
Годин
17
Риос
20
Гонсалес
7
Родригес
10
Форлан
9
Суарес
21
Кавани
19
Огочукву
19
Мба
19
Мба
19
Огочукву
20
Одуамади
18
Бабатунде
18
Бабатунде
20
Одуамади
8
Идейе
9
Акпала
9
Акпала
8
Идейе
7
Родригес
6
Перейра
6
Перейра
7
Родригес
9
Суарес
19
Коатес
19
Коатес
9
Суарес
Остались в запасе
Нигерия
Уругвай
12
Соломон Квамбе
ЦЗ
21
Чигозие Агбим
ВР
16
Остин Эджиде
ВР
6
Азубуйк Эгвуекве
ЦЗ
21
Франсис Бенжамин
ЦЗ
11
Мохамед Гамбо
ЦФ
17
Огений Онази
ЦП
14
Энтони Уджа
ЦФ
18
Патрик Эзе
ЦФ
Главный тренер
Стефен Кеши
19
Андрес Скотти
ЦП
12
Хуан Кастильо
ВР
23
Мартин Силва
ВР
5
Вальтер Гаргано
ЦП
8
Себастьян Эгурен
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
10
Гастон Рамирес
АП
8
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Остались в запасе
12
Соломон Квамбе
ЦЗ
21
Чигозие Агбим
ВР
16
Остин Эджиде
ВР
6
Азубуйк Эгвуекве
ЦЗ
21
Франсис Бенжамин
ЦЗ
11
Мохамед Гамбо
ЦФ
17
Огений Онази
ЦП
14
Энтони Уджа
ЦФ
18
Патрик Эзе
ЦФ
Остались в запасе
19
Андрес Скотти
ЦП
12
Хуан Кастильо
ВР
23
Мартин Силва
ВР
5
Вальтер Гаргано
ЦП
8
Себастьян Эгурен
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
10
Гастон Рамирес
АП
8
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Стефен Кеши
Главный тренер
Оскар Табарес
Статистика матча Нигерия - Уругвай
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 3 тур
Уругвай
0 : 1
27.06.2026
Испания
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Фонте-Нова
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