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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Таити - Нигерия
Таити - Нигерия: обзор матча 17 июня 2013
Таити
17.06.2013, понедельник, 23:00
Кубок Конфедераций, группа B, 1 тур
1 : 6
Завершен
Нигерия
54'
Д. Техау
5'
Н. Вальяр (АГ)
10'
Н. Одуамади
26'
Н. Одуамади
69'
Д. Техау (АГ)
76'
Н. Одуамади
80'
У. Эчиеджиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таити - Нигерия
80'
ГОЛ! 1:6!
У. Эчиеджиле
Пас отдал
А. Муса
Замена
Э. Лемаир
️️️️
В. Симон
78'
76'
ГОЛ! 1:5!
Н. Одуамади
Пас отдал
Б. Идейе
74'
Замена
А. Эгвуекве
️️️️
К. Омеруо
Замена
С. Атани
️️️️
М. Ваируа
69'
69'
ГОЛ в свои ворота! 1:4!
Д. Техау
57'
Замена
Д. Огочукву
️️️️
С. Мба
Замена
С. Фаатиарау
️️️️
Н. Вальяр
54'
ГОЛ! 1:3!
Д. Техау
Пас отдал
М. Ваируа
54'
52'
Замена
Б. Идейе
️️️️
Э. Уджа
41'
Желтая карточка
К. Омеруо
26'
ГОЛ! 0:3!
Н. Одуамади
10'
ГОЛ! 0:2!
Н. Одуамади
Пас отдал
А. Муса
5'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Н. Вальяр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таити
23
Хавьер Самин
ВР
10
Николас Вальяр
ЦЗ
4
Техеварии Людивион
ЦЗ
19
Винсент Симон
ЦЗ
2
Алвин Техау
ЦП
17
Джонатан Техау
ЦП
6
Генри Кароин
ЦП
7
Хеймано Буребаре
ЦП
16
Рикки Айтамай
ЦП
13
Стиви Чонг Хуе
ЦФ
3
Марама Ваируа
ЦФ
Главный тренер
Эдди Этаэта
Нигерия
1
Винсент Эньяма
ВР
3
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
14
Годфри Обоабона
ЦЗ
5
Эфе Эмброуз
ЦЗ
22
Кеннет Омеруо
ЦЗ
19
Сандей Мба
ЦП
10
Джон Оби Микел
ЦП
13
Фегор Огуде
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
20
Ннамди Одуамади
ЦФ
14
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Стефен Кеши
Таити
22
Жилберт Мериэль
ВР
1
Микаэль Роше
ВР
5
Таматоа Вагеманн
ЦЗ
20
Янник Веро
ЦЗ
8
Стефане Фаатиарау
ЦЗ
12
Эдсон Лемаир
ЦЗ
14
Раинуи Ароита
ЦП
15
Лоренцо Техау
ЦП
11
Стэнли Атани
ЦП
9
Теаонуи Техау
ЦФ
18
Йоханн Тихони
ЦФ
21
Самуэль Хнаниине
ЦФ
Нигерия
21
Чигозие Агбим
ВР
16
Остин Эджиде
ВР
12
Соломон Квамбе
ЦЗ
6
Азубуйк Эгвуекве
ЦЗ
21
Франсис Бенжамин
ЦЗ
17
Огений Онази
ЦП
19
Джон Огочукву
ЦП
18
Михел Бабатунде
ЦП
11
Мохамед Гамбо
ЦФ
9
Джозеф Акпала
ЦФ
8
Браун Идейе
ЦФ
18
Патрик Эзе
ЦФ
3-5-2
23
Самин
10
Вальяр
4
Людивион
19
Симон
17
Техау
6
Кароин
7
Буребаре
16
Айтамай
2
Техау
3
Ваируа
13
Чонг Хуе
4-3-1-2
1
Эньяма
14
Обоабона
5
Эмброуз
22
Омеруо
3
Эчиеджиле
19
Мба
10
Оби Микел
13
Огуде
7
Муса
14
Уджа
20
Одуамади
10
Вальяр
8
Фаатиарау
8
Фаатиарау
10
Вальяр
19
Симон
12
Лемаир
12
Лемаир
19
Симон
3
Ваируа
11
Атани
11
Атани
3
Ваируа
22
Омеруо
6
Эгвуекве
6
Эгвуекве
22
Омеруо
19
Мба
19
Огочукву
19
Огочукву
19
Мба
14
Уджа
8
Идейе
8
Идейе
14
Уджа
Остались в запасе
Таити
Нигерия
5
Таматоа Вагеманн
ЦЗ
14
Раинуи Ароита
ЦП
20
Янник Веро
ЦЗ
15
Лоренцо Техау
ЦП
9
Теаонуи Техау
ЦФ
18
Йоханн Тихони
ЦФ
21
Самуэль Хнаниине
ЦФ
22
Жилберт Мериэль
ВР
1
Микаэль Роше
ВР
Главный тренер
Эдди Этаэта
12
Соломон Квамбе
ЦЗ
21
Чигозие Агбим
ВР
11
Мохамед Гамбо
ЦФ
21
Франсис Бенжамин
ЦЗ
16
Остин Эджиде
ВР
17
Огений Онази
ЦП
18
Михел Бабатунде
ЦП
9
Джозеф Акпала
ЦФ
18
Патрик Эзе
ЦФ
Главный тренер
Стефен Кеши
Остались в запасе
5
Таматоа Вагеманн
ЦЗ
14
Раинуи Ароита
ЦП
20
Янник Веро
ЦЗ
15
Лоренцо Техау
ЦП
9
Теаонуи Техау
ЦФ
18
Йоханн Тихони
ЦФ
21
Самуэль Хнаниине
ЦФ
22
Жилберт Мериэль
ВР
1
Микаэль Роше
ВР
Остались в запасе
12
Соломон Квамбе
ЦЗ
21
Чигозие Агбим
ВР
11
Мохамед Гамбо
ЦФ
21
Франсис Бенжамин
ЦЗ
16
Остин Эджиде
ВР
17
Огений Онази
ЦП
18
Михел Бабатунде
ЦП
9
Джозеф Акпала
ЦФ
18
Патрик Эзе
ЦФ
Главный тренер
Эдди Этаэта
Главный тренер
Стефен Кеши
Статистика матча Таити - Нигерия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Таити
Товарищеские матчи. Сборные
Таити
- : -
17.11.2026
Острова Кука
Товарищеские матчи. Сборные
Острова Кука
3 : 2
01.10.2026
Таити
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 1/2 финала
Новая Каледония
3 : 0
21.03.2025
Таити
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 3 тур
Таити
2 : 0
18.11.2024
Вануату
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 2 тур
Самоа
0 : 3
15.11.2024
Таити
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 1 тур
Новая Зеландия
3 : 0
11.10.2024
Таити
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Информация о матче
Главный судья:
Хоэль Агилар
(Сан-Сальвадор)
Стадион:
Минейран
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