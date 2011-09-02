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Расписание матчей
Евро-2024
Нидерланды - Сан-Марино
Нидерланды - Сан-Марино: обзор матча 02 сентября 2011
Нидерланды
02.09.2011, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа E, 9 тур
11 : 0
Завершен
Сан-Марино
7'
Р. ван Перси
12'
У. Снейдер
17'
Д. Хейтинга
49'
Д. Кейт
56'
К. Хунтелаар
65'
Р. ван Перси
67'
Р. ван Перси
77'
К. Хунтелаар
79'
Р. ван Перси
87'
У. Снейдер
90'
Д. Вейналдум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Сан-Марино
ГОЛ! 11:0!
Д. Вейналдум
ГОЛ! 10:0!
У. Снейдер
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
К. Строотман
Замена
С. Баччиокки
️️️️
Д. Симончини
ГОЛ! 9:0!
Р. ван Перси
ГОЛ! 8:0!
К. Хунтелаар
Желтая карточка
А. Гасперони
Замена
Э. Элиа
️️️️
Д. Кейт
Замена
Х. Мадуро
️️️️
М. ван Боммел
Замена
А. Гасперони
️️️️
Ф. Боллини
ГОЛ! 7:0!
Р. ван Перси
ГОЛ! 6:0!
Р. ван Перси
ГОЛ! 5:0!
К. Хунтелаар
Замена
М. Коппини
️️️️
П. Мацца
ГОЛ! 4:0!
Д. Кейт
+1
Желтая карточка
Д. Симончини
ГОЛ! 3:0!
Д. Хейтинга
17'
ГОЛ! 2:0!
У. Снейдер
12'
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Перси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
0
Эрик Питерс
ЦЗ
3
Джон Хейтинга
ЦЗ
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
16
Кевин Строотман
ЦП
6
Марк ван Боммел
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
0
Дирк Кейт
ПП
9
Робин ван Перси
ЦФ
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Сан-Марино
23
Альдо Симончини
ВР
18
Пьер-Филиппо Мацца
ЦЗ
7
Маттео Андреини
ЦЗ
0
Джакомо Бенедеттини
ЦЗ
6
Давиде Симончини
ЦЗ
4
Фабио Витаиоли
ЦЗ
0
Фабио Боллини
ЦП
20
Дамиано Ваннуччи
ЦП
14
Микеле Червеллини
ЦП
20
Анди Сельва
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Нидерланды
13
Тим Крул
ВР
15
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
15
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
21
Эльеро Элиа
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
Сан-Марино
0
Микеле Чекколи
ВР
13
Симоне Баччиокки
ЦЗ
0
Маттео Бульи
ЦП
8
Маттео Коппини
ЦП
8
Алекс Гасперони
ЦП
0
Паоло Монтанья
ЦФ
0
Мануэль Марани
ЦФ
4-3-1-2
1
Стекеленбург
0
Питерс
3
Хейтинга
14
Матейсен
2
ван дер Вил
16
Строотман
6
ван Боммел
0
Кейт
10
Снейдер
19
Хунтелаар
9
ван Перси
3-2-3-2
23
Симончини
0
Бенедеттини
6
Симончини
4
Витаиоли
18
Мацца
7
Андреини
0
Боллини
20
Ваннуччи
14
Червеллини
7
Витаиоли
20
Сельва
6
ван Боммел
15
Мадуро
15
Мадуро
6
ван Боммел
0
Кейт
21
Элиа
21
Элиа
0
Кейт
16
Строотман
8
Вейналдум
8
Вейналдум
16
Строотман
6
Симончини
13
Баччиокки
13
Баччиокки
6
Симончини
18
Мацца
8
Коппини
8
Коппини
18
Мацца
0
Боллини
8
Гасперони
8
Гасперони
0
Боллини
Остались в запасе
Нидерланды
Сан-Марино
13
Тим Крул
ВР
15
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
9
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
0
Маттео Бульи
ЦП
0
Паоло Монтанья
ЦФ
0
Мануэль Марани
ЦФ
0
Микеле Чекколи
ВР
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Остались в запасе
13
Тим Крул
ВР
15
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
9
Люк де Йонг
ЦФ
Остались в запасе
0
Маттео Бульи
ЦП
0
Паоло Монтанья
ЦФ
0
Мануэль Марани
ЦФ
0
Микеле Чекколи
ВР
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Статистика матча Нидерланды - Сан-Марино
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
- : -
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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