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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ницца - Славия
Ницца - Славия: обзор матча 26 ноября 2020
Ницца
26.11.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа C, 4 тур
1 : 3
Завершен
Славия
61'
А. Гуири
15'
О. Лингр
64'
П. Олаинка
75'
А. Сима
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Славия
90'
+3
Желтая карточка
О. Кудела
Вторая желтая
Х. Будауи
90'
+2
Желтая карточка
Х. Будауи
90'
+2
87'
Замена
Т. Малински
️️️️
П. Олаинка
87'
Замена
О. Карафиат
️️️️
Т. Голеш
87'
Замена
С. Тецл
️️️️
А. Сима
82'
Замена
Л. Провод
️️️️
Я. Кухта
Замена
А. Пельмар
️️️️
А. Гуири
78'
Желтая карточка
Р. Бамбу
77'
75'
ГОЛ! 1:3!
А. Сима
Пас отдал
Т. Голеш
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
74'
Замена
Х. Будауи
️️️️
А. Клод-Морис
72'
Замена
Д. Ндой
️️️️
Ю. Аталь
66'
64'
ГОЛ! 1:2!
П. Олаинка
Пас отдал
П. Шевчик
63'
Замена
И. Траоре
️️️️
О. Лингр
ГОЛ! 1:1!
А. Гуири
Пас отдал
Ю. Аталь
61'
55'
Желтая карточка
Я. Боржил
Желтая карточка
Ю. Аталь
53'
Желтая карточка
С. Н'Соки
43'
41'
Желтая карточка
Д. Зима
15'
ГОЛ! 0:1!
О. Лингр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
32
Ондржей Лингр
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
19
Абдалла Сима
ПВ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
30
Йоан Кардиналь
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
15
Данило
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
22
Алексис Труй
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
13
Ян Стейскал
ВР
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
17
Лукаш Провод
ЛВ
8
Якуб Кристан
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
31
Матей Юрасек
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
4-1-1-3-1
44
Бенитес
3
Лотомба
34
Н'Соки
3
Бамбу
20
Аталь
14
Шнейдерлен
11
Рен-Аделед
20
Клод-Морис
9
Маолида
9
Лопеш
9
Гуири
4-3-2-1
1
Колар
3
Голеш
4
Зима
15
Кудела
26
Боржил
8
Масопуст
23
Шевчик
32
Лингр
19
Сима
99
Олаинка
7
Кухта
20
Аталь
14
Ндой
14
Ндой
20
Аталь
20
Клод-Морис
6
Будауи
6
Будауи
20
Клод-Морис
9
Гуири
3
Пельмар
3
Пельмар
9
Гуири
7
Кухта
17
Провод
17
Провод
7
Кухта
3
Голеш
44
Карафиат
44
Карафиат
3
Голеш
32
Лингр
12
Траоре
12
Траоре
32
Лингр
99
Олаинка
26
Малински
26
Малински
99
Олаинка
19
Сима
11
Тецл
11
Тецл
19
Сима
Остались в запасе
Ницца
Славия
77
Тедди Булхенди
ВР
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
22
Алексис Труй
ЦП
19
Кефрен Тюрам
ОП
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
15
Данило
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
19
Оскар Дорли
ЛП
8
Якуб Кристан
ЦП
31
Матей Юрасек
ЦФ
31
Пржемисл Коварж
ВР
13
Ян Стейскал
ВР
10
Николае Станчу
ЦП
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
22
Алексис Труй
ЦП
19
Кефрен Тюрам
ОП
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
15
Данило
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
Остались в запасе
19
Оскар Дорли
ЛП
8
Якуб Кристан
ЦП
31
Матей Юрасек
ЦФ
31
Пржемисл Коварж
ВР
13
Ян Стейскал
ВР
10
Николае Станчу
ЦП
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Ницца - Славия
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Альянс Ривьера
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