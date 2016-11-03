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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ницца - Зальцбург
Ницца - Зальцбург: обзор матча 03 ноября 2016
Ницца
03.11.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, группа I, 4 тур
0 : 2
Завершен
Зальцбург
72'
Х. Хванг
73'
Х. Хванг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Зальцбург
90'
+3
Желтая карточка
Д. Упамекано
Желтая карточка
М. Балотелли
89'
83'
Замена
Х. Сориано
️️️️
М. Даббур
Замена
А. Донис
️️️️
В. Сиприен
79'
76'
Замена
С. Ляйнер
️️️️
М. Жатковски
Замена
Р. Вальтер
️️️️
Ж. Мишель Сери
76'
73'
ГОЛ! 0:2!
Х. Хванг
Пас отдал
Й. Радошевич
72'
ГОЛ! 0:1!
Х. Хванг
Пас отдал
М. Даббур
Замена
В. Эйссерик
️️️️
А. Плеа
71'
Желтая карточка
В. Косьелло
63'
62'
Замена
Х. Хванг
️️️️
Ф. Гульбрандсен
54'
Желтая карточка
К. Лаймер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
4
Данте
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
26
Венсан Косьелло
ПП
20
Юнес Бельханда
ЛФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
14
Алассан Плеа
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
90
Марк Жатковски
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
7
Такуми Минамино
ЛВ
23
Валон Бериша
ЦП
19
Хонатан Сориано
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
4-3-3
30
Кардиналь
2
Суке
4
Данте
5
Сарр
21
Перейра
14
Сери
25
Сиприен
26
Косьелло
20
Бельханда
45
Балотелли
14
Плеа
3-2-3-2
33
Вальке
28
Миранда
14
Уисдом
2
Упамекано
19
Лазаро
17
Ульмер
27
Лаймер
5
Радошевич
90
Жатковски
9
Даббур
8
Гульбрандсен
14
Плеа
9
Эйссерик
9
Эйссерик
14
Плеа
14
Сери
6
Вальтер
6
Вальтер
14
Сери
25
Сиприен
11
Донис
11
Донис
25
Сиприен
90
Жатковски
22
Ляйнер
22
Ляйнер
90
Жатковски
9
Даббур
19
Сориано
19
Сориано
9
Даббур
8
Гульбрандсен
7
Хванг
7
Хванг
8
Гульбрандсен
Остались в запасе
Ницца
Зальцбург
29
Дальберт
ЛЗ
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
23
Чикан Станкович
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
23
Валон Бериша
ЦП
7
Такуми Минамино
ЛВ
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
23
Валон Бериша
ЦП
7
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Ницца - Зальцбург
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Главный судья:
Хюсейн Гечек
(Стамбул)
Стадион:
Альянс Ривьера
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