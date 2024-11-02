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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ньюпорт Каунти - Питерборо Юнайтед
Ньюпорт Каунти - Питерборо Юнайтед: обзор матча 02 ноября 2024
Ньюпорт Каунти
02.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1 раунд
2 : 4
Завершен
Питерборо Юнайтед
5'
Э. Дрисколл-Гленнон
7'
K. Whitmore
27'
A. Odoh
71'
Д. Рэндалл
89'
Р. Джонс
90+3'
Р. Джонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ньюпорт Каунти - Питерборо Юнайтед
90'
+3
ГОЛ! 2:4!
Р. Джонс
Пас отдал
J. Sparkes
89'
ГОЛ! 2:3!
Р. Джонс
Пас отдал
D. O'Brien-Brady
86'
Замена
D. O'Brien-Brady
️️️️
R. De Havilland
Замена
Л. Джефкотт
️️️️
K. Whitmore
74'
71'
ГОЛ! 2:2!
Д. Рэндалл
Пас отдал
A. Odoh
Замена
Б. Камва
️️️️
К. Бейкер-Ричардсон
65'
63'
Замена
Р. Джонс
️️️️
M. Mothersille
Желтая карточка
M. Baker
56'
Желтая карточка
К. Бейкер-Ричардсон
51'
27'
ГОЛ! 2:1!
A. Odoh
Пас отдал
К. Поку
ГОЛ! 2:0!
K. Whitmore
7'
ГОЛ! 1:0!
Э. Дрисколл-Гленнон
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюпорт Каунти
44
Matthew Baker
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
16
Jamie Miley
ЦП
14
Kai Whitmore
ЦП
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
6
Ciaran Brennan
ЦФ
2
Cameron Evans
ЦФ
7
Kieron Evans
ЦФ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Питерборо Юнайтед
41
Николас Билокапич
ВР
33
James Dornelly
ЦЗ
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
30
George Nevett
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
17
Кваме Поку
АП
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
14
Abraham Odoh
ЦФ
29
Malik Mothersille
ЦФ
8
Archie Collins
ЦФ
3
Jack Sparkes
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Ньюпорт Каунти
16
Jacob Carney
ВР
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
12
Joe Thomas
ЦЗ
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
31
Люк Джефкотт
ЦФ
10
Oliver Greaves
ЦФ
21
Michael Spellman
ЦФ
10
Бобби Камва
ЦФ
Питерборо Юнайтед
13
Уилл Блэкмор
ВР
40
Oliver Rose
ЦЗ
14
Harley Mills
ЦЗ
22
Donay O'Brien-Brady
ЦП
20
Chris Conn-Clarke
ЦФ
44
David Ajiboye
ЦФ
7
Cian Hayes
ЦФ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
2-2-5
44
3
Дрисколл-Гленнон
16
14
6
25
7
2
23
3-1-2-4
41
Билокапич
33
37
Фернандес
30
15
31
Рэндалл
17
Поку
3
8
29
14
14
31
Джефкотт
31
Джефкотт
14
19
Бейкер-Ричардсон
10
Камва
10
Камва
19
Бейкер-Ричардсон
15
22
22
15
29
26
Джонс
26
Джонс
29
Остались в запасе
Ньюпорт Каунти
Питерборо Юнайтед
16
Jacob Carney
ВР
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
12
Joe Thomas
ЦЗ
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
10
Oliver Greaves
ЦФ
21
Michael Spellman
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
13
Уилл Блэкмор
ВР
40
Oliver Rose
ЦЗ
14
Harley Mills
ЦЗ
20
Chris Conn-Clarke
ЦФ
44
David Ajiboye
ЦФ
7
Cian Hayes
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Остались в запасе
16
Jacob Carney
ВР
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
12
Joe Thomas
ЦЗ
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
10
Oliver Greaves
ЦФ
21
Michael Spellman
ЦФ
Остались в запасе
13
Уилл Блэкмор
ВР
40
Oliver Rose
ЦЗ
14
Harley Mills
ЦЗ
20
Chris Conn-Clarke
ЦФ
44
David Ajiboye
ЦФ
7
Cian Hayes
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Главный тренер
Грант Маккэнн
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Питерборо Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 18 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
01.12.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
3 : 2
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 18 тур
Лейтон Ориент
- : -
01.12.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
1 : 2
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
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