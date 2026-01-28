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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
ПСЖ - Ньюкасл
ПСЖ - Ньюкасл: обзор матча 28 января 2026
ПСЖ
28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
1 : 1
Завершен
Ньюкасл
8'
Витинья
45+2'
Д. Уиллок
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Ньюкасл
Завершен
90'
+4'
Замена
Ибрахим Мбайе
️️️️➡️️
Жоау Невеш
87'
Замена
Сенни Маюлу
️️️️➡️️
Варрен Заир-Эмери
87'
79'
Замена
Йоанн Висса
️️️️➡️️
Ник Вольтемаде
Замена
Гонсалу Рамуш
️️️️➡️️
Брэдли Барколя
70'
68'
Замена
Харви Барнс
️️️️➡️️
Джозеф Уиллок
67'
Замена
Энтони Гордон
️️️️➡️️
Энтони Эланга
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Джозеф Уиллок
Пас отдал
Дэн Берн
45'
+3'
Замена
Десир Дуэ
️️️️➡️️
Хвича Кварацхелия
22'
Травма
Хвича Кварацхелия
21'
20'
Желтая карточка
Энтони Эланга
(фол)
ГОЛ! 1:0!
Витинья
Пас отдал
Хвича Кварацхелия
8'
Пенальти не реализован
Усман Дембеле
4'
Гол отменен
Брэдли Барколя
2'
Показать весь матч
Live: ПСЖ - Ньюкасл
Поле
Текстовая версия
90'
Сколько минут добавил судья? 4
89'
yoane wissa (Ньюкасл) заработал штрафной на своей половине поля.
89'
Правила нарушил desire doue (Paris Saint Germain).
87'
Момент не реализован! harvey barnes (Ньюкасл).
87'
Удар заблокирован. Бил anthony gordon (Ньюкасл). Ассистент - Свен Ботман..
87'
Витинья (Paris Saint Germain) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Ник Поуп (Ньюкасл). Пас отдал Нуну Мендеш.
87'
Замена у команды Paris Saint Germain. warren zaire-emery ушел, senny mayulu вышел.
87'
Замена у команды Paris Saint Germain. joao neves ушел, ibrahim mbaye вышел.
86'
Свен Ботман отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Paris Saint Germain.
86'
Удар заблокирован. Бил ousmane dembele (Paris Saint Germain). Ассистент - warren zaire-emery..
86'
harvey barnes (Ньюкасл) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Матвей Сафонов (Paris Saint Germain). Пас отдал anthony gordon.
83'
Правила нарушил Джейкоб Рэмзи (Ньюкасл).
83'
Витинья (Paris Saint Germain) заработал штрафной на своей половине поля.
82'
Момент не реализован! Витинья (Paris Saint Germain). Пас отдал joao neves.
79'
Замена у команды Ньюкасл. nick woltemade ушел, yoane wissa вышел.
78'
Момент не реализован! Витинья (Paris Saint Germain). Пас отдал ousmane dembele.
78'
Удар заблокирован. Бил desire doue (Paris Saint Germain). Ассистент - warren zaire-emery..
78'
Удар заблокирован. Бил Витинья (Paris Saint Germain). Ассистент - joao neves..
76'
Удар заблокирован. Бил nick woltemade (Ньюкасл). Ассистент - Сандро Тонали..
75'
Момент не реализован! Сандро Тонали (Ньюкасл).
74'
Маркиньос отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ньюкасл.
74'
Удар заблокирован. Бил Джейкоб Рэмзи (Ньюкасл). Ассистент - harvey barnes..
73'
anthony gordon (Ньюкасл) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Матвей Сафонов (Paris Saint Germain). Пас отдал Сандро Тонали.
72'
Момент не реализован! Ашраф Хакими (Paris Saint Germain). Длинный пас отдал desire doue.
70'
Замена у команды Paris Saint Germain. bradley barcola ушел, goncalo ramos вышел.
68'
Замена у команды Ньюкасл. joe willock ушел, harvey barnes вышел.
67'
Замена у команды Ньюкасл. anthony elanga ушел, anthony gordon вышел.
67'
Момент не реализован! ousmane dembele (Paris Saint Germain). Длинный пас отдал Нуну Мендеш.
64'
Момент не реализован! ousmane dembele (Paris Saint Germain). Пас отдал warren zaire-emery.
63'
Витинья (Paris Saint Germain) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Ник Поуп (Ньюкасл).
61'
joao neves (Paris Saint Germain) заработал штрафной на своей половине поля.
61'
Правила нарушил Льюис Холл (Ньюкасл).
60'
Момент не реализован! bradley barcola (Paris Saint Germain). Пас после быстрого прохода сделал Вильям Пачо.
59'
Момент не реализован! warren zaire-emery (Paris Saint Germain).
57'
joe willock (Ньюкасл) в офсайде.
57'
Льюис Холл (Ньюкасл) заработал штрафной на своей половине поля.
57'
Правила нарушил joao neves (Paris Saint Germain).
56'
Сандро Тонали (Ньюкасл) заработал штрафной на своей половине поля.
56'
Правила нарушил desire doue (Paris Saint Germain).
55'
Удар заблокирован. Бил desire doue (Paris Saint Germain).
55'
Удар заблокирован. Бил Ашраф Хакими (Paris Saint Germain). Ассистент - ousmane dembele..
53'
Свен Ботман (Ньюкасл) заработал штрафной на своей половине поля.
53'
Правила нарушил desire doue (Paris Saint Germain).
51'
Джейкоб Рэмзи (Ньюкасл) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Матвей Сафонов (Paris Saint Germain). Пас отдал Сандро Тонали.
45'
2-й тайм стартовал.
45+3'
1-й тайм окончен. Счет 1:1.
45+2'
Гол! 1:1! Забил joe willock (Ньюкасл). Пас головой сделал dan burn.
45+2'
Джейкоб Рэмзи (Ньюкасл) заработал штрафной на своей половине поля.
45+2'
Правила нарушил warren zaire-emery (Paris Saint Germain).
45'
Сколько минут добавил судья? 3
38'
Момент не реализован! Вильям Пачо (Paris Saint Germain). Навешивал desire doue с углового.
37'
Льюис Майли отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Paris Saint Germain.
32'
Нуну Мендеш (Paris Saint Germain) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал Ник Поуп (Ньюкасл).
32'
ousmane dembele (Paris Saint Germain) заработал штрафной на своей половине поля.
32'
Правила нарушил nick woltemade (Ньюкасл).
29'
Правила нарушил joe willock (Ньюкасл).
29'
Ашраф Хакими (Paris Saint Germain) заработал штрафной на своей половине поля.
29'
Момент не реализован! desire doue (Paris Saint Germain). Пас отдал warren zaire-emery.
27'
Джейкоб Рэмзи (Ньюкасл) заработал штрафной на своей половине поля.
27'
Правила нарушил desire doue (Paris Saint Germain).
26'
desire doue (Paris Saint Germain) заработал штрафной на своей половине поля.
26'
dan burn (Ньюкасл) допустил опасную игру.
22'
Замена у команды Paris Saint Germain. khvicha kvaratskhelia ушел, desire doue вышел.
22'
Пауза окончена. Матч продолжается.
20'
Пауза в матче. Травму получил khvicha kvaratskhelia (Paris Saint Germain)
20'
anthony elanga (Ньюкасл) получил желтую карточку за фол.
20'
Правила нарушил khvicha kvaratskhelia (Paris Saint Germain).
20'
anthony elanga (Ньюкасл) заработал штрафной на своей половине поля.
16'
Свен Ботман отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Paris Saint Germain.
15'
Момент не реализован! Льюис Майли (Ньюкасл).
13'
khvicha kvaratskhelia (Paris Saint Germain) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал Ник Поуп (Ньюкасл). Пас отдал Витинья.
11'
ousmane dembele (Paris Saint Germain) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Ник Поуп (Ньюкасл). Пас отдал warren zaire-emery.
10'
Малик Тиав отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Paris Saint Germain.
10'
Удар заблокирован. Бил khvicha kvaratskhelia (Paris Saint Germain). Ассистент - bradley barcola..
8'
Гол! 1:0! Забил Витинья (Paris Saint Germain). Ассистент - khvicha kvaratskhelia.
5'
Правила нарушил anthony elanga (Ньюкасл).
5'
Ашраф Хакими (Paris Saint Germain) заработал штрафной на своей половине поля.
5'
Вильям Пачо (Paris Saint Germain) в офсайде.
4'
Ник Поуп отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Paris Saint Germain.
4'
Пенальти не реализован! . (Paris Saint Germain).
2'
Решение ВАР. заработал пенальти!
1'
Льюис Майли (Ньюкасл) сыграл рукой в своей штрафной. Пенальти!
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
4
Маркиньос
(К)
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
23
Витинья
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
7
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
(К)
ЦЗ
8
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
67
Льюис Майли
АП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
20
Энтони Эланга
ЛВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
60
Мартин Джеймс
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
20
Десир Дуэ
АП
24
Сенни Маюлу
АП
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Ньюкасл
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
58
Эйдан Харрис
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
61
Лео Шахар
ПЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
18
Энтони Гордон
ЛВ
20
Йоанн Висса
ЛВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
18
Вильям Осула
ЦФ
4-1-1-3-1
39
Сафонов
25
Мендеш
4
Маркиньос
6
Пачо
2
Хакими
33
Заир-Эмери
23
Витинья
7
Кварацхелия
15
Невеш
7
Дембеле
29
Барколя
3-1-2-3-1
1
Поуп
12
Тиав
4
Ботман
33
Берн
8
Тонали
3
Холл
28
Уиллок
67
Майли
41
Рэмзи
20
Эланга
27
Вольтемаде
7
Кварацхелия
20
Дуэ
20
Дуэ
7
Кварацхелия
33
Заир-Эмери
24
Маюлу
24
Маюлу
33
Заир-Эмери
15
Невеш
49
Мбайе
49
Мбайе
15
Невеш
29
Барколя
9
Рамуш
9
Рамуш
29
Барколя
28
Уиллок
11
Барнс
11
Барнс
28
Уиллок
20
Эланга
18
Гордон
18
Гордон
20
Эланга
27
Вольтемаде
20
Висса
20
Висса
27
Вольтемаде
Остались в запасе
ПСЖ
Ньюкасл
30
Люка Шевалье
ВР
60
Мартин Джеймс
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
58
Эйдан Харрис
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
61
Лео Шахар
ПЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
18
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
60
Мартин Джеймс
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
58
Эйдан Харрис
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
61
Лео Шахар
ПЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
18
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Эдди Хау
ПСЖ
Точно не сыграют
Ли Кан Ин
АП
Кентен Нджанту
ЛВ
Дро Фернандес
АП
Фабиан Руис
ЦП
Димитри Люсеа
ЦЗ
Ньюкасл
Точно не сыграют
Жоэлинтон
АП
Марк Гиллеспи
ВР
Эмиль Крафт
ПЗ
Валентино Ливраменто
ПЗ
Джон Радди
ВР
Фабиан Шер
ЦЗ
Статистика матча ПСЖ - Ньюкасл
1
Всего ударов по воротам
25
10
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
1
0
Угловые удары
5
1
Нарушения
8
8
Офсайды
1
1
Количество передач
686
332
Сейвы
3
6
Точность передач %
89
74
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
18
8
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
2.52
1.07
xGP (предотвращенные голы)
0.46
0.46
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Парк де Пренс
Посещаемость:
47637
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Арсенал
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Фулхэм
2 : 0
24.05.2026
Ньюкасл
Франция. Лига 1, 34 тур
Париж
2 : 1
17.05.2026
ПСЖ
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Ньюкасл
3 : 1
17.05.2026
Вест Хэм
Франция. Лига 1, 29 тур
Ланс
0 : 2
13.05.2026
ПСЖ
Лига чемпионов, Финал
ПСЖ
1 : 1
30.05.2026
Арсенал
Франция. Лига 1, 34 тур
Париж
2 : 1
17.05.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 29 тур
Ланс
0 : 2
13.05.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 33 тур
ПСЖ
1 : 0
10.05.2026
Брест
Лига чемпионов, 1/2 финала
Бавария
1 : 1
06.05.2026
ПСЖ
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Фулхэм
2 : 0
24.05.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Ньюкасл
3 : 1
17.05.2026
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 36 тур
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1 : 1
10.05.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 35 тур
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3 : 1
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