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Лига чемпионов 2026/2027
Нефтчи - Олимпиакос
Нефтчи - Олимпиакос: обзор матча 28 июля 2021
Нефтчи
28.07.2021, среда, 20:00
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Олимпиакос
15'
Г. Масурас
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нефтчи - Олимпиакос
86'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
А. Хассан
84'
Замена
М. Врусаи
️️️️
Г. Масурас
Замена
A. Alizada
️️️️
Ю. Лаваль
83'
Замена
F. Muradbeyli
️️️️
M. Abbasov
83'
76'
Замена
Л. Ранджелович
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
И. Зульфукарлы
️️️️
C. Meza Colli
65'
Замена
M. Abbasov
️️️️
О. Булудов
31'
15'
ГОЛ! 0:1!
Г. Масурас
Пас отдал
М. Вальбуэна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтчи
26
Омар Булудов
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
34
Sabir Bougrine
ЦП
10
César Meza Colli
ЦФ
30
Aqil Mammadov
ЦФ
26
Мамаду Мбодж
ЦФ
6
V. Stankovic
ЦФ
14
Romain Basque
ЦФ
36
Мамаду Кане
ЦФ
11
Harramiz
ЦФ
7
Юсуф Лаваль
ЦФ
Главный тренер
Самир Абасов
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
35
Рубен Семеду
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
25
Пьер Кунде
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
90
Василиос Сурлис
АП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Нефтчи
97
Хаял Наджафов
ЦП
0
M. Abbasov
ЦФ
12
Kamran Ibrahimov
ЦФ
94
Alirza Müshtabazada
ЦФ
5
Hugo Basto
ЦФ
19
Fehmin Muradbeyli
ЦФ
21
Исмаил Зульфукарлы
ЦФ
10
Намик Алескеров
ЦФ
70
Asim Alizada
ЦФ
72
Emin Zamanov
ЦФ
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
44
Илиас Караргирис
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
53
Никитас Николис
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
27
Никола Чумич
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
1-2-5
26
Булудов
8
Махмудов
34
14
7
Лаваль
11
36
Кане
6
4-1-3-1
19
Цолакис
70
Лала
15
Маркович
4
Сиссе
35
Семеду
25
Кунде
28
Вальбуэна
90
Сурлис
7
Масурас
19
Хассан
26
Булудов
0
0
26
Булудов
19
19
10
21
Зульфукарлы
21
Зульфукарлы
10
7
Лаваль
70
70
7
Лаваль
28
Вальбуэна
77
Ранджелович
77
Ранджелович
28
Вальбуэна
7
Масурас
17
Врусаи
17
Врусаи
7
Масурас
19
Хассан
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
19
Хассан
Остались в запасе
Нефтчи
Олимпиакос
97
Хаял Наджафов
ЦП
12
Kamran Ibrahimov
ЦФ
94
Alirza Müshtabazada
ЦФ
5
Hugo Basto
ЦФ
10
Намик Алескеров
ЦФ
72
Emin Zamanov
ЦФ
Главный тренер
Самир Абасов
31
Томаш Вацлик
ВР
44
Илиас Караргирис
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
53
Никитас Николис
ЦП
27
Никола Чумич
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
97
Хаял Наджафов
ЦП
12
Kamran Ibrahimov
ЦФ
94
Alirza Müshtabazada
ЦФ
5
Hugo Basto
ЦФ
10
Намик Алескеров
ЦФ
72
Emin Zamanov
ЦФ
Остались в запасе
31
Томаш Вацлик
ВР
44
Илиас Караргирис
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
53
Никитас Николис
ЦП
27
Никола Чумич
ЦФ
Главный тренер
Самир Абасов
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Нефтчи - Олимпиакос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Нефтчи
- : -
27.11.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Араз-Нахичевань
1 : 3
22.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
1 : 0
06.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Нефтчи
1 : 1
24.10.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Бакссел арена (8-й км)
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