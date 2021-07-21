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Лига чемпионов 2026/2027
Олимпиакос - Нефтчи
Олимпиакос - Нефтчи: обзор матча 21 июля 2021
Олимпиакос
21.07.2021, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Нефтчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Олимпиакос - Нефтчи
Желтая карточка
В. Сурлис
90'
+4
89'
Замена
R. Basque
️️️️
Э. Махмудов
86'
Замена
О. Булудов
️️️️
S. Bougrine
Замена
М. Врусаи
️️️️
С. Маркович
78'
Желтая карточка
С. Маркович
72'
Замена
В. Сурлис
️️️️
П. Кунде
69'
53'
Желтая карточка
Э. Махмудов
Замена
П. Сиссе
️️️️
Л. Ранджелович
46'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
А. Бухалакис
18'
Желтая карточка
А. Бухалакис
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
4
Fodé Camara
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Нефтчи
8
Эмин Махмудов
ЦП
34
Sabir Bougrine
ЦП
20
Мерт Челик
ЦФ
10
Намик Алескеров
ЦФ
10
César Meza Colli
ЦФ
7
Юсуф Лаваль
ЦФ
11
Harramiz
ЦФ
30
Aqil Mammadov
ЦФ
26
Мамаду Мбодж
ЦФ
6
V. Stankovic
ЦФ
36
Мамаду Кане
ЦФ
Главный тренер
Самир Абасов
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
47
Огмундур Кристинссон
ВР
44
Илиас Караргирис
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
90
Василиос Сурлис
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
27
Никола Чумич
ЦФ
20
Агуибу Камара
ЦФ
Нефтчи
26
Омар Булудов
ЦЗ
97
Хаял Наджафов
ЦП
12
Kamran Ibrahimov
ЦФ
94
Alirza Müshtabazada
ЦФ
5
Hugo Basto
ЦФ
14
Romain Basque
ЦФ
19
Fehmin Muradbeyli
ЦФ
21
Исмаил Зульфукарлы
ЦФ
37
Vusal Asgarov
ЦФ
70
Asim Alizada
ЦФ
72
Emin Zamanov
ЦФ
0
M. Abbasov
ЦФ
4-2-2-2
19
Цолакис
5
Рябчук
35
Семеду
15
Маркович
14
Андруцос
41
Бухалакис
25
Кунде
7
Масурас
77
Ранджелович
19
Хассан
4
2-5
8
Махмудов
34
11
36
Кане
6
26
Мбодж
30
77
Ранджелович
4
Сиссе
4
Сиссе
77
Ранджелович
25
Кунде
90
Сурлис
90
Сурлис
25
Кунде
41
Бухалакис
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
41
Бухалакис
15
Маркович
17
Врусаи
17
Врусаи
15
Маркович
34
26
Булудов
26
Булудов
34
8
Махмудов
14
14
8
Махмудов
Остались в запасе
Олимпиакос
Нефтчи
31
Томаш Вацлик
ВР
47
Огмундур Кристинссон
ВР
44
Илиас Караргирис
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
27
Никола Чумич
ЦФ
20
Агуибу Камара
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
97
Хаял Наджафов
ЦП
12
Kamran Ibrahimov
ЦФ
94
Alirza Müshtabazada
ЦФ
5
Hugo Basto
ЦФ
19
Fehmin Muradbeyli
ЦФ
21
Исмаил Зульфукарлы
ЦФ
37
Vusal Asgarov
ЦФ
70
Asim Alizada
ЦФ
72
Emin Zamanov
ЦФ
0
M. Abbasov
ЦФ
Главный тренер
Самир Абасов
Остались в запасе
31
Томаш Вацлик
ВР
47
Огмундур Кристинссон
ВР
44
Илиас Караргирис
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
27
Никола Чумич
ЦФ
20
Агуибу Камара
ЦФ
Остались в запасе
97
Хаял Наджафов
ЦП
12
Kamran Ibrahimov
ЦФ
94
Alirza Müshtabazada
ЦФ
5
Hugo Basto
ЦФ
19
Fehmin Muradbeyli
ЦФ
21
Исмаил Зульфукарлы
ЦФ
37
Vusal Asgarov
ЦФ
70
Asim Alizada
ЦФ
72
Emin Zamanov
ЦФ
0
M. Abbasov
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Самир Абасов
Статистика матча Олимпиакос - Нефтчи
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Нефтчи
- : -
27.11.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Араз-Нахичевань
1 : 3
22.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
1 : 0
06.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Нефтчи
1 : 1
24.10.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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